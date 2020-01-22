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22 января • обновлено в 05:50
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"Это Россия!" Режиссер-друг Путина решил "присвоить" половину Украины

1.7т
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Скандальный режиссер Карен Шахназаров, который является ярым фанатом президента РФ Владимира Путина, нагло заявил, что считает половину Украины исконно российскими территориями.

Пропагандистский тезис, направленный на поддержку оккупационной риторики Кремля, он озвучил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" телеканала "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Свой спич Шахназаров начал с лживых утверждений о том, что западные и восточные регионы Украины якобы не имеют между собой ничего общего, а потому должны быть разделены.

"На мой взгляд, это несоединимо – запад и восток Украины несоединим. Ничего с этим не поделаешь ни при каких обстоятельствах. Ну невозможно соединить тех, кто сражался с нацизмом, с людьми, в корнях которых есть связи с людьми, которые так или иначе были на другой стороне", – высказался неадекватный сторонник концепции "русского мира".

Карен Шахназаров

Карен Шахназаров

Скриншот видео

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После этого он перешел к мечтам о том, какой стране должны достаться те или иные регионы суверенного украинского государства.

"Западная Украина – это, в принципе, действительно Австро-Венгрия, это Европа, это другое. Восток Украины – в принципе, это Россия, это Евразия, это совсем другие корни! Ну нельзя этого сделать! Чехия и Словакия гораздо более близкие, и по языку, и по культуре. Но они в свое время мирно-тихо разошлись и нормально сосуществуют сегодня. Это единственный выход. Можете проклинать, но по-другому никак не получится. Это невозможно соединить", – продолжил он настойчиво повторять пропагандистский штамп о необходимости уничтожения единой и неделимой Украины.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
российская пропаганда
Персона
Шахназаров Карен
Место
Россия
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А что он сказал не так??? Декоммунизация и демоскализация до конца....Отказаться от подарков коммуняк и москалiв!!!! Как пришло так и уйдет.
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Самое смешное, что и кастрюли считают так же, но дальше кухни не выносят
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Мартынов Марик
Мартынов Марик
Фашист,во всей своей красе
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