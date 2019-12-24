Резали ножом: в Харькове полицейский спас заложницу

Во вторник, 24 декабря, в Харькове полицейский при освобождении заложницы получил ножевые ранения.

Правоохранителя в тяжелом состоянии доставили в больницу, сообщает пресс-служба Харьковского ГУ НПУ.

Установлено, что в Харькове на женщину напал неизвестный мужчина. Он приставил к ее горлу нож, и заявил, что взял ее в заложницы. Прохожие увидели нападение и вызвали на место ЧП полицию.

В ходе переговоров с правоохранителями, нападавший требовал встречи со своим знакомым, которого обменяет на пленницу. Начальник уголовного розыска районного отдела полиции предложил себя в качестве обмена на заложницу. Злоумышленник согласился и отпустил ее.

После полицейский стал общаться со злоумышленником, пытаясь вызвать у него доверие. Коп предложил закурить, чтобы отвлечь внимание мужчины. Когда последний отвлекся на зажигание сигареты, сотрудник уголовного розыска бросился на мужчину, но тот успел ударить его ножом.

Во время нападения полицейский был ранен, и доставлен в больницу для срочной операции. Злоумышленника задержали, все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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