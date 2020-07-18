Reuters промолчало об оккупации Крыма в репортаже о военных РФ в Севастополе

Известное информационное агентство Reuters опубликовало репортаж о российских женщинах-военных, которые служат в Крыму, не упомянув об оккупации украинского полуострова.

Материал был обнародован 11 июля на сайте Reuters. Местонахождение репортера указано в начале текста как "Севастополь, Крым" – без указания государства.

В статье поднимается тема гендерного равенства в армии РФ. Рассказывается, что ко Дню ВМС России 26 июля военный катер впервые осуществил патрулирование в Черном море с командой, которая полностью состояла из женщин.

Скрин опубликованной статьи.

"Экипаж на борту патрульного катера выполнил множество тренировок во время своего первого рейса, имитируя, как они будут реагировать на вторжение диверсантов", – сказано в материале. В частности, военные бросали в море ручные гранаты РГД-5.

Одна из участниц учений заявила корреспонденту, что стала военной, "потому что это очень интересно".

Журналист далее отметил: в указе, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным в 2000 году, 456 рабочих мест в 38 отраслях запрещены для женщин, потому что это повлечет за собой "тяжелую работу и работу во вредных условиях труда".

Скрин опубликованной статьи.

Как писал OBOZREVATEL, ранее рядом с Бельбеком в аннексированном украинском Крыму заметили огромную колонну военной техники РФ. БТРы, вероятно, готовились к параду в честь Дня основания Морской авиации ВМФ России.