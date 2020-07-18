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Reuters промолчало об оккупации Крыма в репортаже о военных РФ в Севастополе

Расследования
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Reuters написало о военных РФ в Крыму, не упомянув об аннексии

Reuters написало о военных РФ в Крыму, не упомянув об аннексии. Иллюстрация

Известное информационное агентство Reuters опубликовало репортаж о российских женщинах-военных, которые служат в Крыму, не упомянув об оккупации украинского полуострова.

Материал был обнародован 11 июля на сайте Reuters. Местонахождение репортера указано в начале текста как "Севастополь, Крым" – без указания государства.

В статье поднимается тема гендерного равенства в армии РФ. Рассказывается, что ко Дню ВМС России 26 июля военный катер впервые осуществил патрулирование в Черном море с командой, которая полностью состояла из женщин.

Скрин опубликованной статьи.

Скрин опубликованной статьи.

"Экипаж на борту патрульного катера выполнил множество тренировок во время своего первого рейса, имитируя, как они будут реагировать на вторжение диверсантов", – сказано в материале. В частности, военные бросали в море ручные гранаты РГД-5.

Одна из участниц учений заявила корреспонденту, что стала военной, "потому что это очень интересно".

Журналист далее отметил: в указе, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным в 2000 году, 456 рабочих мест в 38 отраслях запрещены для женщин, потому что это повлечет за собой "тяжелую работу и работу во вредных условиях труда".

Скрин опубликованной статьи.

Скрин опубликованной статьи.

Как писал OBOZREVATEL, ранее рядом с Бельбеком в аннексированном украинском Крыму заметили огромную колонну военной техники РФ. БТРы, вероятно, готовились к параду в честь Дня основания Морской авиации ВМФ России.

УкраинаСевастопольРоссийско-украинский конфликтАннексия КрымаНовости КрымаСМИКрым
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