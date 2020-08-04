Рецидивист устроил расправу над женщиной в поезде "Укрзалізниці". Эксклюзивные подробности

Жестокое нападение на телеведущую Анастасию Луговую в купе поезда Киев – Мариуполь всколыхнуло Украину. Девушку сильно избили и пытались изнасиловать едва ли не на глазах ее маленького ребенка. Нападение совершил ранее неоднократно судимый уроженец Запорожья Виталий Рудзько. Как удалось узнать, рецидивист ехал в Киев для того, чтобы устроиться на работу.

OBOZREVATEL собрал всю известную на данный момент информацию о нападавшем.

Рецидивист с тремя судимостями

Как рассказал нам заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, у Виталия Рудзько "после трёх судимостей был шанс жить нормальной жизнью и не нарушать закон".

Первую судимость он получил в 1996 году за угон автомобиля. Уже спустя три года, в 1999 году, злоумышленник был осужден по статье "Хулиганство", а в последний раз в 2008 году – за кражу. Геращенко добавил, что наказание за четвертое преступление, с учетом трех предыдущих судимостей "может быть максимальным".

Замминистра рассказал, что со слов Рудзько, тот направлялся в Киев в поисках работы, где он должен был пройти собеседование. Вместе этого, рецидивист ночью по неизвестной пока причине пошел на очередное преступление и впоследствии был задержан правоохранителями.

"Мы задержали (Рудзько. – Ред.) по прибытию поезда на вокзал Киева, препроводили в СИЗО, а затем, в тот же день, сообщили о подозрении и направили материалы для избрания ему меры пресечения. То есть, полиция вместе с прокуратурой сработала молниеносно – в 7 утра его задержали, а в 18 часов он получил решение суда и отправился в СИЗО", – подчеркнул заместитель министра.

"Укрзалізниця" проводит проверку

Согласно информации, которая появилась у СМИ, Рудзько предлагал пострадавшей деньги для того, чтобы замять дело и не вызывать полицию. Кроме того, средства женщине предлагали и проводники, так как нападавший ехал в поезде без билета, а значит это им угрожало увольнением.

В пресс-службе "Укрзалізниці" сообщили, что по данному факту провели служебную проверку, в ходе которой было установлено, что на станции "Пятихатки-Стыковые", Виталий Рудзько, воспользовавшись отсутствием проводника на рабочем месте, самовольно вошел в вагон №3 и занял свободное место.

"Около 3:30 к проводнику вагона №4 обратилась пассажирка с признаками избиения и попросила о помощи. К сожалению, проводники не предоставили надлежащей помощи, предусмотренной в таких случаях. Злоумышленника задержали правоохранители, а поездная бригада предоставила все необходимые показания", – рассказали в пресс-службе.

В "Укрзалізнице" уточнили, что по результатам проверки принято решение о том, что с должностей будут освобождены проводника вагона, в котором произошел инцидент, начальник поезда, инструктор поездных бригад, старший мастер вагонного депо резерва проводников и заместитель начальника Мариупольского вагонного депо.

Стоит отметить, что от сопровождения поездов правоохранителями в Украине отказались в 2013 году. Мол, для них там было мало работы – только три дела в год. Теперь Мининфраструктуры призывает МВД вернуть полицейских.

Через два месяца новый суд

Антон Геращенко уточнил, что через два месяца может состояться следующее заседание суда, на котором, при необходимости, могут ходатайствовать о продлении сроков содержания Рудзько на еще два месяца. Но тем не менее, замминистра подчеркнул, что правоохранители сделают все для того, чтобы "следствие было быстрым, всесторонним и полным".

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