"Решит проблему АТОшиков": в СНБО поддержали создание ЧВК в Украине

В Украине можно создать частные военные компании, чтобы они обеспечивали безопасность различных объектов и структур.

Об этом в интервью "Фактам" сообщил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, генерал-майор Сергей Кривонос.

При этом он отметил, что не нужно сравнивать все ЧВК с "токсичной" российской группировкой "Вагнер".

"У нас десятки тысяч людей вернулись с фронта, но в мирной жизни оказались никому не нужны. Хотя не те, кто защищал это общество, должны подстраиваться под него, а общество должно оказать им поддержку. Частная военная компания – это громоотвод, который позволит помочь фронтовикам, не сумевшим себя реализовать, продолжить заниматься тем, что они умеют делать качественно, получать за это деньги и признание государства", – рассказал Кривонос.

Заместитель секретаря СНБО пояснил, например, в США частные военные компании создают для того, чтобы сотни тысяч демобилизованных военных не доставляли проблемы государству.

"А у нас АТОшников не берут на работу, потому что они токсичны и непредсказуемы. Создание ЧВК позволит решить эту проблему", – подытожил Кривонос.

Военные в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Кривонос заявил, что для предотвращения полномасштабного вторжения России в Украине нужно сделать украинский народ сильным в максимально короткие для государства сроки.

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