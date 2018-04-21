Решил разобрать парк: в Днепре нардеп устроил распродажу ракет

Внефракционный народный депутат Андрей Денисенко решил разобрать в Днепре выставочный комплекс "Парк ракет".

Одна из ракет уже была выставлена на продажу в сети, говорится на странице сообщества "Днепр Новости" в Facebook.

"В описании к объявлению указано, что продажа возможно после 15 мая. Денисенко Андрей планирует после 9 мая произвести демонтаж ракет и продать их", - написано в сообщении.

Согласно опубликованному фото, речь идет о ракете "Циклон-3". Ее предварительная цена равна 100 тысячам гривен.

"Борец с памятниками теперь добрался к ракетам. Андрею Денисенко мало 5 миллионов гривен которые он задекларировал за 1 год, так он еще решил заработать на парке ракет", - пишет "Днепр Новости".

Отмечается, что с 24 апреля муниципальная полиция берет "Парк ракет" под круглосуточную охрану.

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