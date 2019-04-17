Решил отомстить: Жвания подал в суд на 180 чиновников Украины

Экс-нардеп Давид Жвания обратился в суд иском, в котором попросил запретить выезд из Украины руководству страны, чиновникам и судьям Верховного суда.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева. В целом, Жвания указал третьими лицами 180 человек.

В частности, в их числе оказались президент Украины Петр Порошенко, спикер ВРУ Андрей Парубий, глава Администрации президента Алексей Филатов, премьер-министра Владимир Гройсман, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник, глава Верховного суда Валентина Данишевская и другие.

Давид Жвания argumentua.com

Ответчиками экс-нардеп указал Национальную полицию, Службу безопасности и Администрацию Государственной пограничной службы, поскольку посчитал, что они якобы не предприняли должные меры к представителям украинской власти, которые, по его мнению, могли совершать коррупционные преступления.

Сделать их "невыездными" он потребовал в течение одного года после проведения парламентских и президентских выборов. Суд пока не принял решение, открывать ли производство по указанному иску.

Как известно, Жвания - бывший партнер экс-нардепа от "Народного фронта" Николая Мартыненко.

Напомним, Мартыненко оказался под прицелом правоохранительных органов сразу нескольких европейских стран. Один из эпизодов касается Швейцарии. В частности, предполагается, что контролируемая Мартыненко компания получала "откаты" за содействие чешской компании Skoda JS в выигрыше тендеров ГП "НАЭК "Энергоатом" в течение 2008-2012 годов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Жвания из-за долгов лишился дорогостоящего раритетного авто.

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