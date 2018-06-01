"Решил ему припомнить": в полиции пояснили, за что напали на Стерненко

Нападение на экс-лидера одесской ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко может быть связано с давним конфликтом с одним из экс-соратников - активиста не собирались убивать, а лишь "припугнуть".

Об этом в интервью LB.ua рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин.

"Как глава одесской полиции, однозначно я вам ответить сейчас не могу, но опять-таки, как опер с 20-летним стажем, анализируя его показания, допускаю, что встретились они (двое нападавших - ред.) не для того, чтобы Стерненко убить, но чтобы припугнуть. Подчеркиваю: это – мое приватное мнение", – отметил он.

По его мнению, последнее нападение на активиста может быть связано с двумя предыдущими. Также Головин указал на возможную причастность одного из экс-соратников Стерненко по "Правому сектору".

"Мы прослеживаем определенные связи двух нападавших в городе Черноморске, а также в одесском СИЗО, где на сегодня находится главный оппонент гражданина Стерненко, гражданин Эдик Панченко по кличке "Галстук"… Будучи главой "Правого сектора" в Одессе, Стерненко сделал все, чтобы Панченко оттуда исключили. Далее, когда Стерненко находился в СИЗО, в отношении него были предприняты Панченко определенные действия, которые мне бы сейчас не хотелось конкретизировать", – рассказал глава Нацполиции области.

Как пояснил Головин, Стерненко ходил на все суды против Панченко, "качал", чтобы ему была назначена максимальная мера пресечения.

"По оперативной информации, Панченко решил ему это припомнить… Более того, что касается второго покушения на Стерненко – от первого мая – там тоже прослеживается связь с местным СИЗО. То есть предварительно пазл складывается", – добавил он.

Представитель полиции также сообщил, что следствие анализирует четыре версии случившегося: "от банальной "хулиганки" до политических мотивов".

Напомним, также Головин заявил, что на месте нападения на Стерненко мог находится еще один, пока неустановленный, человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате нападения на Стерненко активист убил одного из двух нападавших, заявив, что применил самооборону. 26 мая Стерненко неожиданно выгнали из Одесской городской больницы №1, несмотря на плохое самочувствие. В этот же день полиция приняла неожиданное решение по второму нападавшему на активиста.