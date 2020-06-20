Решения судов и выводы следствия: в СМИ рассказали, как олигарх завладел активами частного инвестора

В результате нескольких необоснованных решений суда и ходатайств прокурора украинский олигарх Александр Ярославский завладел имуществом частного инвестора. Подробности истории сообщает издание "Апостроф".

По информации журналистов издания, компания "КУА "Строительные проекты", созданная международной банковской группой в 2006 году, приобрела у ООО "ИКК "Ин-Вест" недвижимость в Киеве и землю в Киевской области в феврале 2017 года. Договора были оформлены в соответствии с законодательством, оплата осуществлена в полном объеме. Также суд признал сделки правомерными при рассмотрении дел №910/19005/17 и №910/1026/15-г.

Однако в апреле 2018 года следователь ГУ Нацполиции в Киеве Шевчук подал в Голосеевский райсуд заявление с просьбой об аресте 32 объектов. Среди них оказались помещения, выкупленные "КУА "Строительные проекты". Поводом к аресту следователь в своем ходатайстве назвал производство №12013110000001043 от 2013 года, открытое по заявлению "Укрсиббанк" по делу о мошенничестве. Арест имущества обусловлен тем, что ранее оно принадлежало корпорации "АИС", "которая выступила поручителем по обязательствам третьих лиц перед банком" – как говорится в заявлении. Ходатайства в суде удовлетворили и на основании версии следователя о связи КУА и "АИС" имущество было арестовано. В "КУА Строительные проекты" заявили, что не связаны с "АИС".

Авторы статьи объясняют, что активы КУА впоследствии передали АРМА для назначения там независимых управителей. АРМА же передала имущество ООО "ЖК "Воздвиженка" Александра Ярославского. При этом указанная компания не имеет опыта управления такого рода объектами. Комплекс перестал работать, автосалоны закрылись, ущерб госбюджету и бизнесу достиг цифры в 63,5 млн грн, из-за чего работники салонов решили выйти на митинги под Кабмин и АРМА.

"КУА "Строительные проекты" обратилось в суд. 11 марта суд принял решение об отмене ареста на имущество, но 18 марта арест был возобновлен. В апреле Днепровский райсуд Киева принял решение в отношении экс-представителей "АИС" на основании договора со следствием. В свое решение суд без никаких законных оснований вставил пункты о компенсации для компании Александра Ярославского со стороны нынешних владельцев активов "АИС". К активам "КУА "Строительные проекты" и еще ряда юрлиц был применен механизм спецконфискации.

"Компании-покупатели ответили за вину осужденных физлиц, а приобретенное компаниями имущество просто отобрали, чтобы отдать олигарху", - отмечают журналисты.

23 компании и "КУА "Строительные проекты" подали апелляцию в Апелляционный суд. В суде отказали в открытии производств, сославшись на то, что "приговор по сделке о признании вины не подлежит обжалованию третьими лицами".

В КУА подали жалобу на решение апелляционного суда, "однако принятые судами решения вызывают сомнения в справедливом решении", пишут журналисты.