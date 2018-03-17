Решал вопросы: во Львове глава РГА Гнида погорел на крупной взятке

Во Львове полиция задержала главу Зализнычной райадминистрации Тараса Гниду на взятке в 105 тысяч гривен.

Неправомерную выгоду чиновник требовал и получал за невмешательство в хозяйственную деятельность субъектов хозяйствования, работающих на территории района, сообщается на сайте Наполиции.

Также Гнида решал вопросы трудоустройства граждан в органы местного самоуправления. По словам заместителя начальника Департамента защиты экономики Нацполиции Руслана Марчука, чиновник получал взятки как от субъектов хозяйствования, так и от граждан.

"Если в первом случае предприниматели платили ему за лояльность, то во втором за лоббирование интересов", - сказал Марчук.

Правоохранители задокументировали факт вымогательства должностным лицом 105 тысяч гривен неправомерной выгоды за решение аналогичных вопросов. Злоумышленник отметил, что указанная сумму должна быть перечислена за предоставление определенных услуг личного характера.

16 марта во Львове оперативники Управления защиты экономики во Львовской области Нацполиции, следователи областной полиции при процессуальном руководстве прокуратуры области задержали председателя районной администрации.

Правоохранители изъяли подтверждающую квитанцию ​​о проведении расчетов за услуги на указанную сумму, которую чиновник получил в качестве взятки. Кроме квитанции, правоохранители дополнительно изъяли и деньги.

Продолжаются процессуальные меры, решается вопрос задержания фигуранта дела в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

За совершение преступления главе РГА может грозить лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Как писал "Обозреватель", ранее во Львове произошел инцидент с пьяным главврачом, которого пытались "отмазать" от полиции его коллеги.