Решается судьба Донбасса? Главарь "ДНР" Пушилин внезапно покинул Донецк

Главарь "ДНР" Денис Пушилин прибыл в Москву для получения "новых инструкций" от кремлевских кураторов.

Он покинул Донецк сразу же после того, как в СМИ появилась информация о том, что нынешний помощник Путина по Донбассу Владислав Сурков покинул свой пост. Об этом сообщил "Кремлёвский безБашенник" в Telegram.

Как сказано в заявлении, Пушилин "отбыл в отпуск", пытаясь получить "хоть какую-то ясность".

"Предполагают, что прямой связки с кремлевским чиновником уровня Суркова у Пушилина не будет, а сам он уйдёт "по собственному желанию" в течение двух ближайших месяцев", – утверждает источник.

Отмечается, что кандидатура преемника Пушилина станет одним из ключевых вопросов в переговорах с Украиной.

Пушилин покинул Донецк после отставки Суркова

Как писал OBOZREVATEL, ранее Зеленский признался, почему пошел на прямой диалог с Путиным. Он также акцентировал: вопрос вывода войск с оккупированной территории Донбасса зависит исключительно от Российской Федерации.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся