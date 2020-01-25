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25 января • обновлено в 17:54
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Решается судьба Донбасса? Главарь "ДНР" Пушилин внезапно покинул Донецк

1.8т
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Главарь "ДНР" Денис Пушилин прибыл в Москву для получения "новых инструкций" от кремлевских кураторов.

Он покинул Донецк сразу же после того, как в СМИ появилась информация о том, что нынешний помощник Путина по Донбассу Владислав Сурков покинул свой пост. Об этом сообщил "Кремлёвский безБашенник" в Telegram.

Как сказано в заявлении, Пушилин "отбыл в отпуск", пытаясь получить "хоть какую-то ясность".

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"Предполагают, что прямой связки с кремлевским чиновником уровня Суркова у Пушилина не будет, а сам он уйдёт "по собственному желанию" в течение двух ближайших месяцев", – утверждает источник.

Отмечается, что кандидатура преемника Пушилина станет одним из ключевых вопросов в переговорах с Украиной.

Пушилин покинул Донецк после отставки Суркова

Пушилин покинул Донецк после отставки Суркова

Решается судьба Донбасса? Главарь "ДНР" Пушилин внезапно покинул Донецк

Как писал OBOZREVATEL, ранее Зеленский признался, почему пошел на прямой диалог с Путиным. Он также акцентировал: вопрос вывода войск с оккупированной территории Донбасса зависит исключительно от Российской Федерации.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Владислав Сурков Денис Пушилин
Место
Украина Донецк
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Рыбалка Владислав
Рыбалка Владислав
Зеленский покинул Киев, решается судьба украины! Ни чё так заголовок статьи?
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