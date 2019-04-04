Репутация Байдена под ударом: мир всколыхнул скандал с шантажом Украины

Репутация экс-вице-президента США Джо Байдена, который собирается баллотироваться на выборах в 2020 году, оказалась под ударом из за двух серьезных скандалов.

Один из них — сексуальный (девушка обвинила его в прикасаниях и поцелуе, на который она не давала согласия), а второй, куда более громкий — касается шантажа Украины из-за расследования о компании его сына Хантера Байдена. Об этом говорится в сюжете RT (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, речь идет о фактах, которые в интервью The Hill раскрыл генеральный прокурор Украины Юрий Луценко: Байден требовал от президента Украины Петра Порошенко уволить генпрокурора Виткора Шокина за расследование о коррупции в энергокомпании "Бурисма". Ее совладельцем является Байден-младший.

Джо Байден "5 канал"

Более того, сам Джо Байден откровенно признавался о том, что пытался давить на власти Украины под этим предлогом, угрожая лишить страну материальной помощи от США в размере $1 миллиарда.

В свою очередь, экс-генпрокурор Шокин утверждал, что по делу "Бурисмы" должно было вестись три резонансных расследования. Но им воспрепятствовал экс-вице-президент США.

"Можно утверждать, что, возможно, Джо Байден понятия не имел о финансовых делах его сына. Возможно, политик был слишком занят, управляя страной, чтобы обратить внимание на это. Но если он смотрел любые американские СМИ, то не мог не заметить ажиотажа вокруг этой темы", — отмечают журналисты.

Белый Дом, тем временем, продолжает уверять общественность в том, что никакие финансовые махинации Байденов не могли повлиять на решения в отношении Украины. Однако скандал, в котором оказался замешанным известный политик, уже успел всколыхнуть мир.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2017 года прокурор Дмитрий Сус заявлял, что сразу после наложения ГПУ ареста на Burisma, подконтрольную экс-министру охраны природы Николаю Злочевскому, генпрокурору Луценко позвонили "сверху" с требованием прекратить ведение этого дела.

В 2015 году, перед визитом Джо Байдена в Киев, тогдашний посол США Джеффри Пайет выступил перед группой бизнесменов и инвесторов на конференции в Одессе и заявил им, что украинские прокуроры защищают коррумпированного владельца энергетической компании, в которой работает сын Байдена, Хантер, вместо того, чтобы преследовать его по закону.

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