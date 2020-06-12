Рекордная взятка в $6 млн: появились подробности громкого задержания

Первый заместитель главы киевской налоговой Николай Ильяшенко пытался дать взятку руководству НАБУ и САП за закрытие уголовного производства в отношении крупнейшей газодобывающей частной компании Украины Burisma, которой владел бывший министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский.

Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов. По его данным, среди задержанных сам Ильяшенко и директор по правовым вопросам Burisma Андрей Кича.

Журналист уточнил, что деньги чиновник налоговой передавал Евгению Шевченко, который уже сотрудничал с НАБУ по громким уголовным делам.

В машине Ильяшенко обнаружили миллион долларов, который, как отмечает Бутусов, был передан ему за посредничество.

Николай Злочевский LIGA.net

"(Деньги давали) за то, что специальный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий закроет дело скандально известной компании Burisma, которой владел олигарх Николай Злочевский, а в наблюдательном совете которой работал сын Джо Байдена, бывшего вице-президента США, а в ближайшее время вероятного кандидата в президенты США от Демократической партии", – написал журналист.

По его данным, деньги должны были передать только после того, как будет решение о закрытии дела.

"Холодницкий внес изменения в ЕРДР и закрыл дело Злочевского. Ильяшенко проверил и убедился, что обязательство выполнено и передал деньги. Тут и произошло задержание", – рассказал Бутусов.

Андрей Кича burisma-group.com

Журналист подчеркнул, что Ильяшенко является одним из самых влиятельных людей в украинской власти, который решает многие налоговые и теневые вопросы. Шевченко он считал доверенным лицом.

"Ильяшенко познакомил Шевченко с директором по правовым вопросам компании Burisma Андреем Кичей (на воровском жаргоне "Кича" – означает тюрьма). Оказалось, у владельца Burisma Николая Злочевского день рождения 14 июня. И он очень хочет подарок - закрыть дело против Злочевского и Burisma в САПе. Ильяшенко был гарантом "порядочности" сторон взятки, он считал Шевченко своим доверенным лицом. Евгений Шевченко сумел ничем не выдать свои эмоции, и ему поверили. Он вышел на руководство НАБУ, детективы включились и дело пошло", – подытожил Бутусов.

Facebook Юрия Бутусова

Facebook Юрия Бутусова

Facebook Юрия Бутусова

Facebook Юрия Бутусова

Как сообщал OBOZREVATEL, НАБУ 12 июня задержало нескольких человек, в том числе первого заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы Киева Николая Ильяшенко, при передаче взятки в размере 6 миллионов долларов.