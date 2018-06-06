Реки фекалий и горы мусора: в сети показали, во что оккупанты превратили Крым

Несмотря на то, что начинается самый горячий курортный сезон, в аннексированном Крыму пляжи и улицы остаются в ужасном состоянии.

Так, блогер под ником "Ху*вый ЮБК" показал в Twitter свежие фото с полуострова.

На них видно, как в Ялте посреди улицы бегут фекальные реки, а обочины дорог завалены мусором. При этом в Алупке в центре города стоит вода в ямах.

Ялта . Мухина . Фекальные реки текущие не первый месяц pic.twitter.com/ljlqEsGNqw — Ху*вый ЮБК (@h_ubk_ukraine) 1 июня 2018 г.

Ялта . Центр . Октябрь . Московская 47/2 обратная сторона остановки pic.twitter.com/9GnpspON58 — Ху*вый ЮБК (@h_ubk_ukraine) 1 июня 2018 г.

В комментариях отмечается, что украденный Россией полуостров ожидает настоящий летний несезон.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители аннексированного Крыма сполна ощутили на себе нехватку воды, которая поставлялась на полуостров из материковой Украины.