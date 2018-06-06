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Реки фекалий и горы мусора: в сети показали, во что оккупанты превратили Крым

4.5тЧитать новость на украинском

Несмотря на то, что начинается самый горячий курортный сезон, в аннексированном Крыму пляжи и улицы остаются в ужасном состоянии.

Так, блогер под ником "Ху*вый ЮБК" показал в Twitter свежие фото с полуострова.

На них видно, как в Ялте посреди улицы бегут фекальные реки, а обочины дорог завалены мусором. При этом в Алупке в центре города стоит вода в ямах.

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В комментариях отмечается, что украденный Россией полуостров ожидает настоящий летний несезон.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители аннексированного Крыма сполна ощутили на себе нехватку воды, которая поставлялась на полуостров из материковой Украины.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Место
УкраинаЯлта
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Шевченко Олег
Шевченко Олег
Да, таких улочек в Крыму еще хватает! Но вы, великие европейцы, покажите как строится "Таврида", мост покажите, детсады и школы суперсовременные, строительство ТЭЦ и еще много того, что делает Россия после 23 летнего плена в хохляндии.
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