Рекет под благим прикрытием: сайт-"отзовик" зарабатывает на шантаже работодателей?

С появлением интернета скрыть какой-либо негатив стало значительно труднее. И пользователи получили возможность делиться впечатлениями от тех или иных покупок, заведений, услуг. А также предупреждать других о негативном опыте общения с недобросовестными продавцами или работодателями. И все бы ничего, если бы не нашлись те, кто решил подзар

Об одной такой попытке – достаточно успешной, следует отметить – мы сегодня вам расскажем. Расскажем для того, чтобы вы не пострадали от чужого желания заработать деньги на благом начинании – обмене опытом.

Различные сайты-"отзовики" уже давно стали неотъемлемой часть нашей жизни. Отдельные ресурсы помогут выбрать качественную косметику или духи, проанализировать репутацию застройщика перед инвестированием денег в покупку собственного жилья, дадут возможность определиться, заслуживает ли доверия тот или иной продавец и даже помогут определить, кто надоедает телефонными звонками и в какую школу лучше отдать ребенка.

Естественно, при таком изобилии ресурсов, "коллекционирующих" отзывы, не могли не появится специализированные сайты-"монстры", собирающие мнения и комментарии пользователей обо всем. Включая и отзывы о добропорядочности работодателей и условиях работы на том или ином предприятии.

Одним из сайтов, куда украинцы заглядывают за отзывами о работодателях, является сайт "ТоНеТо". Сервис позиционирует себя как незаангажированный ресурс, наполняемый исключительно столкнувшимися с той или иной компанией или предприятием гражданами. "Оставь отзыв – пусть каждый знает!" - гласит указанный на заглавной странице сайта лозунг. А в правилах ресурса отмечено: администрация не занимается чисткой отзывов, удаление или редактирование комментариев возможно только по обращению человека, их оставившего – при соблюдении ряда строжайших требований.

Вот только время от времени ресурс "ТоНеТо" всплывает в некрасивых историях, которые заставляют усомниться в том, что цель его создателей – помочь людям, а не сбить денег с владельцев компаний, которые попадают на страницы ресурса.

Первый скандал вокруг ресурса "ТоНеТо", вылившийся в публичную плоскость, вспыхнул в 2018 году. Тогда компания One Box, специализирующаяся на предоставлении услуг по автоматизации бизнеса, заявила о том, что упомянутый ресурс безосновательно уничтожает ее деловую репутацию. После проведения анализа специалисты компании заявили: ни один из негативных отзывов One Box не имел под собой каких-либо оснований. Ни одна из заявленных анонимными комментаторами (а негатив, как правило, пишут анонимы) претензий в компанию не поступала. К тому же, вопреки прописанной в правилах ресурса гарантированной возможности, выйти на связь с автором хотя бы одного негативного коммента администраторы ресурса представителям компании не дали. Когда же компания обратилась к своим клиентам с просьбой оставить свои отзывы об опыте сотрудничества –практически все комментарии даже с намеком на позитив с сайта удалялись под чистую.

"Наш вывод - ресурс ToNeTo не достаточно объективен и вполне вероятно, что служит площадкой для тех, кто заинтересован в распространении ложной информации", - заявили тогда в компании.

После обвинений в предвзятости в адрес "ТоНеТо" от самых разных компаний и отдельных предпринимателей будет еще много. Да и до истории с One Box возмущенных действиями администраторов ресурса хватало.

Кроме нелогичной для объективного ресурса практики удаления позитивных комментариев на страницах отдельных предприятий и компаний и "коллекционирования" негатива, в адрес сайта звучали обвинения в вымогательстве. Назывались и конкретные суммы: за удаление негативного комментария в конце прошлого года представители сайта, как пишут пострадавшие работодатели и предприниматели, просили 600 долларов.

Много жалоб также по поводу невозможности для очерненных на страницах ресурса компаний отстоять свое честное имя. Ведь информация о владельцах сайта или контактах его администраторов скрыта. Единственный призрачный способ выйти на связь – форма обратной связи. Но, как сообщают те, кто попытался ею воспользоваться – эффективность коммуницирования с помощью этой формы сравнима со стучанием в рельсу из старой поговорки.

Чтобы проверить, насколько эти обвинения соответствуют действительности, мы зашли на ресурс "ТоНеТо" и посмотрели, кто же по состоянию на сегодня является "лидером" по количеству комментариев. Больше всего записей оказалось на странице "Комплекса Агромарс" - одного из самых больших производителей курятины в Украине. К нему мы и обратились за комментариями по поводу взаимоотношений с сайтом-отзовиком.

От прочтения размещенных о "Комплексе Агромарс" на этом ресурсе отзывов на голове начинают шевелиться волосы.

"Не платят денег", "увольняют без копейки", "унижают", "заставляют за свои покупать даже бумагу", "доводят до нервного срыва"… Это – самые нейтральные из существующих в адрес производителя "Гавриловских курчат" отзывы. Достается в комментариях и владельцам компании, и отдельным начальникам управлений или отделов, и даже рядовым сотрудникам. Причем зачастую сама форма отзывов вызывает ощущение гадливости, впечатление, что человек не наболевшим делится, а собственную зависть, злобу или реализует желание насолить компании.

"Я работаю в отделе кадров "Комплекса Агромарс" уже достаточно давно. И поверьте, ситуаций, когда соискатели, пришедшие на собеседование, в какой-то момент признаются, что долго решались прийти из-за ужасных комментариев на сайте "ТоНеТо" - множество. Большинство из этих соискателей, кстати, впоследствии остаются с нами надолго. А представьте, сколько людей побоялись прийти из-за навязанных им страхов? Сколько потеряли возможность получить хорошую работу?", - рассказала OBOZREVATEL руководитель отдела кадров Лариса Ахметова.

В компании уверяют: даже в самые сложные времена не допускали задержек зарплат, тем более – на 2 и больше месяцев, как уверяют анонимные комментаторы ресурса. Даже в условиях затяжного карантина, обусловленного разгулявшейся в мире пандемией, когда многие предприятия вынуждены значительно сократить, а то и вовсе остановить работу, в "Комплексе Агромарс" заявляют: работают с прежней интенсивностью и делают все возможное, чтобы не сократить ни одного сотрудника.

"Мы анализировали все эти негативные комментарии на этом ресурсе. Первое, что бросается в глаза: все как один негативные отзывы написаны анонимами. Это странно. Ведь если ты пишешь правду, если ты действительно работал в "Агромарсе" и описываешь свой "кошмарный" опыт работы – зачем тебе прятаться? Ты же точно не будешь возвращаться работать в такое "ужасное" место! Да, кто-то может выбрать анонимность. Но не все 100% отписавшихся!" – резонно отмечает исполнительный директор "Комплекса Агромарс" Алексей Марченко.

По его словам, в компании провели собственное мини-расследование – и были шокированы его результатами: 99,9% негативных отзывов – фейки, написанные ботами.

"Мы выяснили, что ни один автор этих комментариев просто не существует в природе! В тех отделах, в которых якобы работали авторы отзывов, не было ни таких людей, ни увольнений. Но администрация ресурса, по каким-то причинам, не проверяет реальность или адекватность авторов этих отзывов. И не удаляет их. Другое дело – позитивные комментарии. Знаю, что наши действующие сотрудники заходили на сайт "ТоНеТо", чтобы написать о реальной ситуации и условиях работы в компании. Все эти отзывы очень быстро были удалены. И, вопреки правилам ресурса, обещающим удаление комментария лишь по обращению его автора – их разрешения на удаление никто не спрашивал. И в известность не ставил. Это наталкивает на вывод: все это делается умышленно, людьми, занимающимися администрированием сайта. Вопрос лишь в том - зачем", - сообщил Марченко.

При этом Марченко признает: в очернении их компании, как, вероятно, и с другими, взят на вооружение принцип "нет дыма без огня". По его словам, в отзывах иногда встречаются намеки на реально существующие обстоятельства – вроде взаимоотношений компании с банками или каких-либо отдельных требований к сотрудникам. Но информация об этих обстоятельствах (полученная, скорее всего, от кого-то из реальных сотрудников компании – бывших или нынешних) – гиперболизируется и извращается до немыслимых размеров. Так что создается общее впечатление: худшего места для работы и быть не может.

При этом, когда в компании решили проанализировать, что пишут на этом же ресурсе о других компаниях отрасли – были очень удивлены.

"К примеру, об МХП мы видели всего один или два негативных отзыва. А еще одна компания, которая была наибольшим производителем куриных яиц в Украине, и вовсе не имеет ни одного негативного отзыва, сплошь позитив. При том, что дела у компании сейчас идут не лучшим образом. Ее владелец скрывается за границей, деятельностью компании интересуются правоохранительные органы, а одну из своих фабрик на юге Украины они недавно вынуждены были закрыть полностью, выставив на улицу весь коллектив. Но, если верить "ТоНеТо" - все довольны. Если честно, вся эта ситуация наталкивает на мысль об организованном кем-то рекете", - рассказывает Марченко.

Вот только кто стоит за организацией кампании репутационной травли – в "Комплекс Агромарс" ответить затрудняются. В отличие от многих работодателей, которые ранее заявляли о том, что от ресурса "ТоНеТо" им поступали предложения удалять негативные комментарии за деньги – у владельцев "Комплекса Агромарс" никто ничего не вымогал. Возможно – пока.

Пытаясь разобраться, кому и зачем понадобилось уничтожать репутацию компании, в "Агромарсе" пошли на отчаянный шаг: учитывая, что контактных данных администрации сайта нет, а обращения через специальную форму там игнорируют, Марченко обратился к учредителям ресурса прямо на странице с отзывами. И практически мгновенно получил ответ от некого "Богдана", никак не подтвердившего ни свою реальность, ни отношение к компании. Помимо пересказа привычных для этого ресурса "страшилок" об "Агромарсе", комментарий содержит еще и завуалированную угрозу организовать для компании проблемы с госорганами.

Ответа от адресатов обращения в "Агромарсе" тем временем ждут до сих пор. Хотя, учитывая молниеносность, с которой "Богдан" отреагировал на комментарий Марченко, вполне возможно, что под этим именем компании отвечали как раз таки представители ресурса. Такой вариант в "Агромарсе" считают очень вероятным.

"Мы пробовали узнать, кто владеет этим ресурсом. Оказалось, это – засекреченная информация. Нам хотелось бы понять, откуда растут ноги у этой спланированной, по нашему убеждению, кампании по нанесению ущерба деловой репутации "Комплекса Агромарс". Наверное, у каждого, кто оказался бы на нашем месте, перво-наперво мелькнула бы мысль: может, если не удастся разобраться – получится договориться? Очевидно, именно на это и рассчет: довести ситуацию до предела, когда вариант "откупиться" кажется единственно возможным выходом. Но мы можем опровергнуть любое из выдуманных анонимами "ТоНеТо" обвинение - намерены обращаться в контролирующие органы с требованием остановить распространение клеветы", - заявил Марченко.

Удастся компании привлечь к ответу анонимный ресурс или нет – вопрос открытый. Все-таки наказать за клевету в нашей стране сложно, даже если ее распространители установлены.

А вот для тех украинцев, которые, прочитав отзывы на этом сайте, склонны им верить – можем посоветовать поискать информацию и в других источниках. Ведь по тому же "Комплексу Агромарс" другие ресурсы дают совершенно другие отзывы. К тому же, если бы все написанное на "ТоНеТо" о производителе "Гавриловских курчат" было правдой – разве в подразделениях компании работали бы порядка 5 тысяч человек, иногда – целыми династиями?

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