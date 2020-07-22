Гендиректор Ровенской АЭС Павел Павлишин хочет вернуться в кресло и. о. президента "Энергоатома", которое он занимал с декабря 2019-го по 29 марта 2020 года. Коррупционное атомное лобби – “за”. Министерство энергетики и защиты окружающей среды - вроде бы тоже. Павлишин удобен всем. И на тендерах, поговаривают, закупает у “нужных людей”. И когда надо было положить “атомку” в угоду “зеленым”, услужил министру Алексею Оржелю и его заму Виталию Шубину.

Сейчас же Павлишин ищет внимания нового руководства Минтопа. С этой целью он якобы взял на гособеспечение целого советника министра - за все платит Ровенская АЭС. И хотя в среде профессионалов Павлишин снискал репутацию не очень квалифицированного атомщика, деньги и настойчивость позволили ему создать образ незаменимого специалиста, единственного, кто может вытянуть отрасль. Кроме многократного президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского, конечно.

Какой директор АЭС не любит быстрой езды? Любимая игрушка Павла Павлишина - HARLEY-DAVIDSON SOFTAI 2013 года выпуска. Купил он ее в том же 2013 году, всего год проработав на директорской должности. Поговаривают, это вполне в духе Павлишина, ведь у него - все самое дорогое. Самая высокая стоимость вырабатываемой электроэнергии, самые дорогие ремонты оборудования, самые дорогие закупки комплектующих, самые дорогие подрядчики и, как следствие, самый дорогой байк.

В Кузнецовске (теперь - город Вараш) Павлишин имеет отношение к байк-клубу "Гориничі" и в компании приближенных бизнесменов часто гоняет по разбитым дорогам Вадимирецкого района.

Впрочем, ходят слухи, что любит прокатиться Павел Яремович и с другими людьми, к примеру, с представителями бывшего руководства СБУ, тоже уроженцами Ровенской области. Но с этими слухами уж пусть разбираются компетентные органы.

А недавно прикупил дорогой велик и модную экипировку к нему. Теперь возглавляет велопробег – совсем как в Европе, но с торжественными проводами и встречами силами местной художественной самодеятельности. Хлеб-соль, поклоны в пояс и все такое. Барин развлекаются!

Впрочем, других развлечений в Вараше особо и нет. Городок, по сути, является "спальным районом" при старейшей в Украине Ровенской АЭС. Те, кто приходят сюда на работу после института, как правило, остаются до пенсии.

Павел Павлишин попал в Кузнецовск по распределению в 1992 году. Неспешно поднимался по карьерной лестнице, пока в феврале 2010 года к власти не пришел Виктор Янукович. На президентских выборах Павлишин активно агитировал за него, за что, похоже, и был вознагражден – в октябре 2010 года он стал депутатом облсовета от Партии регионов.

В ту пору никто и заподозрить не мог, что господин Павлишин может стать директором Ривненской АЭС. Особенно после того, как, согласно воспоминаниям "старожилов" станции, не без его участия на энергоблоке №3 возникла аварийная ситуация. Тогда, поговаривают, Павлишина "прикрыл" директор станции, также член "Партии регионов" Михаил Колесниченко – и Павлишина просто перевели подальше от реакторов, назначив начальником Учебно-тренировочного центра (УТЦ).

Весной 2012 года 52-летний Колесниченко скоропостижно скончался. Поговаривают, на станции рассчитывали, что кресло директора займет инженер Павел Ковтонюк (который до сегодняшнего дня работает на Ривненской АЭС первым заместителем директора). Но у него обнаружился существенный "изъян": не было партбилета ПР и не доставало навыков обращения с деньгами.

А вот у Павлишина и партийная принадлежность была правильная, и о деньгах он, похоже, знал все. Злые языки уверяли, что еще при покойном Колесниченко он умудрился за счет предприятия и силами рабочих станции построить себе трехэтажный коттедж – из "отходов производства", и провести туда тепло- и водоснабжение. Ходили слухи, что и своим коллегам по партии он активно помогал: в частности, якобы подсобил с материалами главе Вадимирецкой райгосадминистрации от ПР Владимиру Ткачуку, его заму Петру Вакуличу. А те, поговаривают, в знак благодарности замолвили за него словечко по партийной линии.

На предприятии ходят легенды о проведенных Павлишиным закупках. К примеру, люди рассказывают о заказанным им ремонте автотрансформатора типа АТДЦТН-125000/330/110-77У1 за $10 тыс. в пересчете на МВА, в то время как такой же новый, большей мощности АТДЦТН-250000/330/150-У1 можно купить за $7,3 тыс. Говорят о покупке турбинного масла по цене 16,04 евро за кг, в то время как на других АЭС, например, Хмельницкой, такое же покупали по 11,59 евро за кг. И таких историй за годы работы господина Павлишина накопилось множество.

И о том, что эти истории – не безосновательны, свидетельствуют результаты проверок на вверенном Павлишину предприятии. К примеру, в 2015 году Государственная финансовая инспекция только за период с 1 сентября 2013 года по 31 января 2015 года насчитала на станции убытков на 6 млн. грн. Тогда было установлено, что фирме "ЮТЕМ-Инжиниринг" переплатили 4,69 млн. грн. (это еще при курсе 8 грн. за доллар). “Щедрые чаевые” достались и ООО “ДОЦ УБ РАЭС”, ОАО “Агростроймеханизация” и ООО КНМП “Электроюжмонтаж”.

ООО “ДОЦ УБ РАЭС” по слухам является карманной структурой самого Павлишина, и якобы досталась ему "в наследство" от предшественников. Изначально ее владельцем числился бывший главный инженер "Управления капитального строительства” РАЭС Василий Пасека. А при Павлишине там появились и совладельцы – Галина и Григорий Охрименко, которых молва связывает с самим директором Ривненской АЭС. Поговаривают, так господин Павлишин попытался усилить контроль за этим предприятием.

Самая интересная фирма из списка – это ООО КНМП (Кузнецовское наладочно-монтажное предприятие) “Электроюжмонтаж”, которое официально базируется в Кузнецовске, а работает по всем объектам “Энергоатома”. Но больше всего денег получает, конечно, на тендерах РАЭС – сотни миллионов гривен.

У фирмы есть родственные структуры – "Электроюжмонтаж-Инвестфинанс", "Электроюгмонтаж-10" (подозревается в завладении 1,8 млн. грн. на Запорожской АЭС), ООО "ПТФ-АСС" и кое-какие оффшоры из Белиза. Поговаривают, что стоят за этим “букетом” "свои" люди - сын многолетнего вице-президента “Энергоатома” Андрей Коврижкин и бывший заместитель директора "Энергоатома" по контрольно-ревизионной работе Сергей Викторов.

Именно у них Павлишин в 2018 году заказал ремонтные работы на энергоблоке №3 на 366,5 млн. грн. Во время ремонта был прикуплен маркировочный принтер Partex Pro Mark Т-1000С в неизвестной комплектации за 274 тыс. грн. Злые языки утверждали, что в России эту модель можно найти в продаже по 122 тыс. руб. или 60 тыс. грн. А на сайте OLX и вовсе ее можно было отыскать за 47 тыс. грн. – правда, без комплектующих.

Однако внимания контролирующих органов эта закупка не привлекла. Возможно, потому, что к тому моменту господин Павлишин вышел из "Партии регионов" и начал активно поддерживать Блок Петра Порошенко. А также сделал, что называется, "политически верный" заказ: подписал четыре соглашения с ОАО “Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Энергопроект" на 3,54 млн. грн.

На эту сумму (по 1680 грн. за человеко-день) был заказан теоретический продукт – анализ межсистемных связей Западного и Центрального регионов Объединенной энергетической системы Украины.

Близок Павлишин и к “зеленому” бизнесмену Игорю Тынному, у которого пять лет перед назначением на пост министра энергетики в правительстве Алексея Гончарука работал Алексей Оржель, возглавлявший “Ассоциацию возобновляемой энергетики”.

Первым заместителем Оржеля был назначен Виталий Шубин, в течение последних лет работавший с ветровыми электростанциями на юге Украины. По иронии судьбы именно ему надлежало отвечать за атомную энергетику. И именно его молва связывает с Павлишиным, с помощью которого он якобы пытался продать за 2 миллиона долларов две должности вице-президентов НАЭК "Энергоатом".

Учитывая то, что руководить министерством начали выходцы из "зеленой энергетики" - атомную энергетику они закономерно воспринимали как конкурента "зеленки". Вероятно, именно поэтому очень важно было назначить "правильного" президента “Энергоатома”, который повторял бы за Тынным, что на сегодня 15 работающих реакторов четырех украинских АЭС изношены на 80% и не надо их перегружать. Побережем, мол!

Многолетний глава НАЭК Юрий Недашковский видел в этой политике угрозу своему личному бизнесу и, по слухам, активно интриговал против молодой команды министерства. В ноябре 2019 года стало понятно, что Недашковского проще уволить, чем договориться. Тогда и встал вопрос, кто из действующих директоров АЭС лучше всего будет отвечать интересам министерства.

Выбор пал на Павлишина. И он - согласился. Во-первых, ему позволили сохранить за собой директорское кресло на РАЭС, назначив там не Ковтонюка, а Сергея Куроедова, который, по слухам, является человеком Павлишина. Во-вторых, на госслужбе Павлишин, судя по всему, умудрился скопить немалые средства. И их надо было куда-то вложить.

В Вараше инвестиционные условия – достаточно ограничены. По слухам, Павлишин вкладывал деньги в сына Евгения, который трудился депутатом местного горсовета от БПП и официально зарабатывал в 2016 году по 1,6 тыс.грн. Тем не менее, у Евгения (не без помощи папы, вероятно) – в собственности спортивный кабриолет BMW, возможность отдыхать на дорогих заграничных курортах. По всему городу Евгений, поговаривают, расставил ларьки с алкогольными напитками, бутербродами, кофе и чаем. Умудрился Павлишин-младший заполучить несколько гектаров леса (поговаривают, абсолютно бесплатно), несколько земельных участков и даже базу отдыха "Белое озеро"…

После Павлишины начали вкладываться в недвижимость на Киевщине. В 2018 году, после удачного ремонта на энергоблоке №3, купили Евгению Павлишину квартиру в Ирпене площадью 121,1 кв. м. В апреле 2019-го еще одну – 99,8 кв. м. И дом в Буче под Киевом – 105,5 кв. м.

Но деньги еще были. Надо было присмотреться к другим перспективным объектам вложения в столице.

Поэтому предложение стать и.о. президента “Энергоатома” и переехать в Киев Павлишину оказалось кстати. Для начала он избавился от людей, работавших с Недашковским. Подал на увольнение Александра Шавлакова (работал первым вице-президентом НАЭК с марта 2011 года), Владимира Пышного (работал вице-президентом НАЭК с февраля 2004 года) и Айдина Айсина (работал вице-президентом НАЭК с июня 2010 года). Вице-президентами стали Валерий Кравец и Анжела Депелян. На руководство атомкомплекта тоже, судя по всему, были поставлены свои люди.

Со вторым заданием – публично продвигать тезис, что атомная энергетика должна быть всего лишь подстраховкой “зеленой” – Павлишин также справился быстро. Заявил, что Украина планирует перейти от больших блоков АЭС к так называемым малым модульным реакторам. "Вы видите, как развивается "зеленая" энергетика – эти мощности вводятся очень большими темпами. Нужны мощности, которые их компенсируют, – маневренные мощности. Поэтому мы сегодня планируем переориентироваться на строительство малых модульных реакторов, которые имеют возможности маневрировать", – заявлял он.

В общем, все было хорошо, но тут ситуация поменялась, правительство Гончарука слетело, Оржеля уволили, Шубин также не задержался на должности. И Павлишин, очевидно, понимая, что слишком рьяно поддерживая "зеленых", фактически, предал корпоративные интересы “атомщиков”, не стал ждать последствий и вернулся на Ровенскую АЭС.

Кстати, КМУ так и не назначил вице-президдентами "Энергоатома" Тараканова и Кобу, которые, по слухам, заплатили за назначение Шубину и Павлишину. Разгорелся скандал. Денег претендентам, похоже, так и не вернули. Павлишин кивал на Шубина, а Шубин - на Оржеля…

В сохраненном для него кресле директора Ривненской АЭС Павлишин тихо пересидел несколько месяцев. И дела у него, по слухам, шли не очень. Отношения с городским головой Вараша Сергеем Анощенко, в прошлом председателем независимого профсоюза РАЭС, испортились. А из-за этого напряжение возникло и в отношениях с поддерживающим Анощенко губернатором Ривненской области Виталием Ковалем.

Проблемы, похоже, начались и у сына Евгения – и они, с определенной вероятностью, могли бы закончиться плачевно, вплоть до уголовного преследования.

Так что, похоже, господин Павлишин намерен задействовать все свои связи, чтобы вернуться в Киев, на новое теплое место. И вероятно, ему это удастся. По крайней мере, влиятельные друзья уже, похоже, помогли Павлишину "похоронить" в бюрократической рутине акт проверки министерством НАЭК "Энергоатом" №01-20 за период с 2016 по 2019 год, где многомиллионным злоупотреблениям на Ровенской АЭС посвящена отдельная глава. А ведь цифры злоупотреблений там такие, что и голова может закружиться.