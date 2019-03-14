Референдум не нужен, война — не помеха: эксперт НАТО отверг преграды на пути Украины в Альянс

Для вступления Украины в НАТО не нужен референдум, а война на Донбассе не создает никаких помех для членства нашей страны в Североатлантическом Альянсе.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал глава "Общественной Лиги Украина-НАТО" Сергей Джердж. Он подчеркнул, что все европейские страны, которые исповедуют демократию, поддерживают принципы этого договора, вносят свой вклад в европейскую безопасность, — имеют право быть членами альянса.

"Есть Североатлантический (Вашингтонский) договор, и это основной документ НАТО. НАТО — это политико-военная организация, поэтому для политиков и военных, которые там есть, понятны вопросы мира и войны. В данном случае Украине нужно протянуть руку помощи, мы много лет были участниками разных программ НАТО, принимали участие практически во всех миссиях альянса, мы делали свой вклад в мировую безопасность. Сегодня время помочь Украине. Поэтому относительно Украины может быть принято политическое решение", — заявил он.

Украина-НАТО

Он привел примеры других стран, которые, имея нерешенные территориальные конфликты, становились или оставались членами НАТО.

"Норвегия — страна-основатель НАТО. У нее был территориальный спор с Россией по поводу Северных островов. Только в 2015-2016 годах этот вопрос был закрыт окончательно, а до этого долгое время был спор с СССР, потом с РФ. Потом отношения Турции и Греции — две страны, которые исторически имеют разные подходы к территориальному разделению некоторых островов в Средиземном море. Но и там, и там понимают, что есть вопросы, стоящие выше таких конфликтов. Это безопасность и дальнейшее развитие всей Европы, и в НАТО решили принять обе страны почти одновременно в свой состав. После этого конфликты прекратились, потому что диалог уже мог реализовываться не только между двумя странами, а в рамках целой большой организации. Это более честный и прозрачный подход", — напомнил он.

Джердж подчеркнул, что одна из идей создания данной организации заключается именно в том, чтобы прекратить напряжение внутри европейских стран. Таким образом, ни Южная Осетия и Абхазия, ни Приднестровье в Республике Молдова, ни Донбасс в Украине не являются преградой для вступления в НАТО.

"Никаких международных предпосылок нет. Всем известны международные границы суверенной Украины. Не украинцы начали эту войну и не наша вина, что эта война случилась. Генеральный секретарь НАТО сейчас чаще вспоминает Грузию, чем Украину в контексте будущего вступления в Североатлантический Альянс, но ее территориальные вопросы остались нерешенными. НАТО может политическим решением принять и Грузию, и Украину в свой состав", — считает эксперт.

Он также сказал, что в большинстве стран референдум не проводился, а ответственность на себя фактически брало руководство страны.

"Относительно Украины вопрос во многом политизирован. Но то, что Верховная Рада приняла изменения в Конституцию (7 февраля 2019 года, и с 21 февраля документ вступил в силу), говорит о том, что в этой ситуации уже референдум не нужен, потому что большинство депутатов (333 человека) проголосовали за это решение, и это заменяет референдум", — объяснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в НАТО публично признали угрозу нападения со стороны Российской Федерации.

В сентябре 2018 года Рада поддержала президентский законопроект №9037 о внесении изменений в Основной Закон Украины об интеграции в Евросоюз и НАТО.

19 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал закон, закрепляющий в Конституции Украины курс страны в ЕС и НАТО.

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