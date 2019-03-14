|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Референдум не нужен, война — не помеха: эксперт НАТО отверг преграды на пути Украины в Альянс

1.2тЧитать материал на украинском

Для вступления Украины в НАТО не нужен референдум, а война на Донбассе не создает никаких помех для членства нашей страны в Североатлантическом Альянсе.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал глава "Общественной Лиги Украина-НАТО" Сергей Джердж. Он подчеркнул, что все европейские страны, которые исповедуют демократию, поддерживают принципы этого договора, вносят свой вклад в европейскую безопасность, — имеют право быть членами альянса.

"Есть Североатлантический (Вашингтонский) договор, и это основной документ НАТО. НАТО — это политико-военная организация, поэтому для политиков и военных, которые там есть, понятны вопросы мира и войны. В данном случае Украине нужно протянуть руку помощи, мы много лет были участниками разных программ НАТО, принимали участие практически во всех миссиях альянса, мы делали свой вклад в мировую безопасность. Сегодня время помочь Украине. Поэтому относительно Украины может быть принято политическое решение", — заявил он.

Новости
Портников объяснил, как Украина упустила свой шанс в НАТО

Украина-НАТО

Украина-НАТО

Он привел примеры других стран, которые, имея нерешенные территориальные конфликты, становились или оставались членами НАТО.

"Норвегия — страна-основатель НАТО. У нее был территориальный спор с Россией по поводу Северных островов. Только в 2015-2016 годах этот вопрос был закрыт окончательно, а до этого долгое время был спор с СССР, потом с РФ. Потом отношения Турции и Греции — две страны, которые исторически имеют разные подходы к территориальному разделению некоторых островов в Средиземном море. Но и там, и там понимают, что есть вопросы, стоящие выше таких конфликтов. Это безопасность и дальнейшее развитие всей Европы, и в НАТО решили принять обе страны почти одновременно в свой состав. После этого конфликты прекратились, потому что диалог уже мог реализовываться не только между двумя странами, а в рамках целой большой организации. Это более честный и прозрачный подход", — напомнил он.

Джердж подчеркнул, что одна из идей создания данной организации заключается именно в том, чтобы прекратить напряжение внутри европейских стран. Таким образом, ни Южная Осетия и Абхазия, ни Приднестровье в Республике Молдова, ни Донбасс в Украине не являются преградой для вступления в НАТО.

Новости
Под боком у Путина обосновался штаб НАТО: что известно

"Никаких международных предпосылок нет. Всем известны международные границы суверенной Украины. Не украинцы начали эту войну и не наша вина, что эта война случилась. Генеральный секретарь НАТО сейчас чаще вспоминает Грузию, чем Украину в контексте будущего вступления в Североатлантический Альянс, но ее территориальные вопросы остались нерешенными. НАТО может политическим решением принять и Грузию, и Украину в свой состав", — считает эксперт.

Он также сказал, что в большинстве стран референдум не проводился, а ответственность на себя фактически брало руководство страны.

"Относительно Украины вопрос во многом политизирован. Но то, что Верховная Рада приняла изменения в Конституцию (7 февраля 2019 года, и с 21 февраля документ вступил в силу), говорит о том, что в этой ситуации уже референдум не нужен, потому что большинство депутатов (333 человека) проголосовали за это решение, и это заменяет референдум", — объяснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в НАТО публично признали угрозу нападения со стороны Российской Федерации.

В сентябре 2018 года Рада поддержала президентский законопроект №9037 о внесении изменений в Основной Закон Украины об интеграции в Евросоюз и НАТО.

19 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал закон, закрепляющий в Конституции Украины курс страны в ЕС и НАТО.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
Украина
Тег
НАТО
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
1
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Даже сама Украина не нужна.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения