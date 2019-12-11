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11 декабря • обновлено в 21:31
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Россия перебросила новейшую военную технику на Донбасс: фото

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Российские оккупанты засветили на Донбассе в ноябре-декабре 2019 года новые комплексы радиоэлектронной борьбы – Р-330Ж "Житель" и модификации Р-934, РБ-636 "Свет-КУ".

Об этом сообщается на сайте международного волонтерского сообщества InformNapalm (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Данные вооружения были зафиксированы миссией ОБСЕ в отчетах от 28 ноября и 7 декабря, однако на момент их публикации визуальных доказательств нахождения комплексов РЭБ на оккупированных территориях не было.

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Однако вскоре в распоряжении InformNapalm появились подтверждающие фото.

Россия перебросила военную технику на Донбасс

Россия перебросила военную технику на Донбасс

InformNapalm

Россия перебросила военную технику на Донбасс

Россия перебросила военную технику на Донбасс

InformNapalm

Волонтеры проанализировали снимки и сравнили их с более ранними, что позволило с точностью утверждать, что именно "Житель" и "Свет-КУ" заметили на Донбассе.

Россия перебросила новейшую военную технику на Донбасс: фото

InformNapalm

Россия перебросила новейшую военную технику на Донбасс: фото

InformNapalm

Также отмечается, что по состоянию на 2019 год у оккупантов были зафиксированы 12 комплексов РЭБ.

На Донбассе зафиксированы 12 комплексов РЭБ

На Донбассе зафиксированы 12 комплексов РЭБ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появились доказательства того, что террористы "ДНР" используют средства РЭБ, полученные от России.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости Донбасса
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Ну и чем РЭБ смертоносны для людей? А чтоб избежать потерь техники ВСУ достаточно эту самую технику не использовать.
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