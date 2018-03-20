Разжечь за час: волонтер предупредил об опасности на Донбассе

Настоящую войну на Донбассе могут разжечь всего за один час. Соответствующие решения принимаются не только в Кремле.

Об этом заявил известный волонтер, координатор проекта "Стоп террор", который занимается изучением и документированием свидетельств российской агрессии в Украине Семен Кабакаев в интервью "Апострофу".

"Даже в таком тлеющем состоянии поджечь ее можно в течение одного часа. Мы понимаем это и готовы к такому развитию событий. Мы ждем решения, которое будет принято или в Кремле, или на переговорах в Минске, или в "нормандском формате", - подчеркнул он.

По его словам, ситуация завязана не только на военной составляющей, но и на политической.

"Борьба продолжается также на политико-дипломатической арене, и она является главной – только через эти решения мы будем понимать, будут ли дальше активные боевые действия или нет", - сказал Кабакаев.

Как сообщал "Обозреватель", по данным украинской разведки, по меньшей мере пятеро боевиков 7-й отдельной мотострелковой бригады российско-оккупационных войск ("ЛНР") пострадали в результате взрыва ручной гранаты.