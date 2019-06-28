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Разыскивают за дезертирство: в СБУ раскрыли правду об освобожденном пленнике "Л/ДНР"

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В Службе безопасности Украины подтвердили, что один из освобожденных пленников "Л/ДНР" Дмитрий Великий был объявлен в розыск за дезертирство.

С соответствующим заявлением выступила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская во время встречи украинцев в международном аэропорту "Киев" в пятницу, 28 июня, передает "Громадське".

"Есть такой человек, который соответственно на основании решения суда был объявлена ​​в розыск", – ответила она на вопросы журналистов.

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Дмитрий Великий

Дмитрий Великий

Скриншот из видео

"Дело ведет военная прокуратура. Конечно, мы сообщили военной прокуратуре, следователи будут осуществлять все необходимые меры, но относительно меры пресечения, о дальнейших действиях будет решать следователь военной прокуратуры", – поделилась она, рассказав, что данные о Великом опубликованы на сайте МВД.

По словам пресс-секретаря, у СБУ нет оснований вручать Великому подозрение, поскольку она не ведет его дело.

"Но следователи в курсе, и я думаю, что они будут действовать исключительно в рамках украинского законодательства", – добавила она.

Освобожденные пленные

Освобожденные пленные

Кроме того, Гитлянская заверила, что СБУ проведет фильтрационные мероприятия по проверке вернувшихся пленных на предмет сотрудничества с террористами.

"У нас есть обычная процедура проверки, которую мы осуществляем по всем освобожденных, проверяем, поскольку мы понимаем, что люди находились под давлением, их могли склонить к сотрудничеству, но вы знаете, что у нас, согласно Уголовному кодексу, если человек добровольно сообщит о то, что его склонили недобровольно, он будет освобожден от уголовной ответственности", – пояснила она.

Гитлянская также рассказала, что освобожденным украинцам предложили пройти реабилитацию и они будут обследованы медиками.

Ранее OBOZREVATEL писал, что известно о четырех украинских пленниках, которых якобы добровольно отпустили террористы "Л/ДНР".

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Тема
Обмен пленными
Место
Украина
Тег
СБУ
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Альгин Михаил
Альгин Михаил
Когда морячков освободят, то тоже посадят. Как Савченко. Этих за сдачу в плен и невыполнение приказа.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Хорошая традиция в Украине! Из плена - в тюрьму! Эффект Савченко?
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