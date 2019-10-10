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11 октября • обновлено в 03:28
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Развращал мальчиков: на Сумщине перед судом внезапно умер педофил

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В Конотопе Сумской области скончался 72-летний пенсионер, которого подозревали в развратных действиях по отношению к мальчикам 14 и 15 лет.

Об этом со ссылкой на полицию Сумской области сообщают "Факты".

Отмечается, что пенсионер скончался накануне судебного заседания, на котором ему должны были избрать меру пресечения. Мужчину нашли мертвым по месту жительства. Тело было направлено на экспертизу.

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На Сумщине внезапно умер педофил

На Сумщине внезапно умер педофил

vesty.co.il

По данным правоохранителей, на теле мужчины не обнаружили следов насильственной смерти.

В полиции также рассказали, что умерший пенсионер свою вину признал полностью и был готов отбывать наказание. Ему было объявлено о подозрении, но задерживать мужчину не стали с учетом пожилого возраста.

Как сообщал OBOZREVATEL, пенсионера "сдала" в полицию соседка, которая год наблюдала за визитами подростков в его дом. Мужчина заверил, что давал детям деньги и все было по "обоюдному согласию". Ранее он был судим за аналогичные преступления.

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Место
Украина Сумы
Тег
педофилы
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