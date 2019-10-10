Развращал мальчиков: на Сумщине перед судом внезапно умер педофил

В Конотопе Сумской области скончался 72-летний пенсионер, которого подозревали в развратных действиях по отношению к мальчикам 14 и 15 лет.

Об этом со ссылкой на полицию Сумской области сообщают "Факты".

Отмечается, что пенсионер скончался накануне судебного заседания, на котором ему должны были избрать меру пресечения. Мужчину нашли мертвым по месту жительства. Тело было направлено на экспертизу.

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По данным правоохранителей, на теле мужчины не обнаружили следов насильственной смерти.

В полиции также рассказали, что умерший пенсионер свою вину признал полностью и был готов отбывать наказание. Ему было объявлено о подозрении, но задерживать мужчину не стали с учетом пожилого возраста.

Как сообщал OBOZREVATEL, пенсионера "сдала" в полицию соседка, которая год наблюдала за визитами подростков в его дом. Мужчина заверил, что давал детям деньги и все было по "обоюдному согласию". Ранее он был судим за аналогичные преступления.

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