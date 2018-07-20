Разворачиваются в Киев: на трассе к Житомиру "мертвая" пробка растянулась на 11 км

На подъезде к Житомиру недалеко от места смертельного ДТП, которое произошло ранее в пятницу, 20 июля, образовалась огромная пробка.

Как рассказали OBOZREVATEL очевидцы, длина затора составляет 11 км. Люди, которые направлялись в Житомир, разворачивают автомобили и возвращаются в Киев.

Те водители, которые намерены проехать затор, в настоящее время просто глушат свои автомобили.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 июля возле села Глубочица в Житомирской области на 127 км трассы Киев-Чоп столкнулись крупногабаритная фура с автобусом. В результате аварии погибли 10 человек, еще столько же были травмированы. По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса, двигаясь в сторону Житомира, столкнулся с грузовиком DAF с полуприцепом.

Начальник Ривненского областного управления инфраструктуры Федор Мисюра сообщил, автобус, попавший в ДТП, осуществлял нерегулярные перевозки по маршруту "Киев-Нововолынск".