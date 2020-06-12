Разведка засекла оживление российской артиллерии на Донбассе

На временно оккупированной территории Донбасса активизировались артиллерийские подразделения российской оккупационной армии.

Об этом стало известно Главному управлению разведки Министерства обороны Украины, отмечается на сайте ведомства. По его данным, командование российских оккупационных войск продолжает удерживать указанные группировки в готовности к применению.

Артиллерия России на Донбассе ATR

"В частности, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК РФ проходят занятия с корректировщиками огня артиллерии. Также 10-11 июня проведена тренировка по управлению огнем и отработке скрытого выдвижения на подготовленные огневые рубежи очередных артиллерийских подразделений на всех направлениях", – сказано в сводке разведки.

В то же время противник в рамках недели мобилизационной готовности проводит уточнение мобилизационного ресурса. Российские оккупационные администрации обязали руководителей предприятий всех форм собственности в кратчайшие сроки недели предоставить списки военнообязанных всех категорий.

Ситуация в зоне ООС на 12 июня Сайт Минобороны Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, ОБСЕ зафиксировала на Донбассе очередные нарушения со стороны оккупантов. Среди прочего она заметила и тайное перебрасывание Россией через неконтролируемые участки границы военной техники и оружия. Также агрессор активно обустраивает фортификационные сооружения в жилых кварталах оккупированных городов.