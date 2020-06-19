Разведка ВСУ засекла российских снайперов в "серой зоне" на Донбассе

Виктория Довгань Расследования 16:00, 19.06.2020 Обновлено: 16:11, 19.06.2020

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе снова активизировались российские снайперы. Кроме того, они заходят даже на "серые" участки фронта.

Об этом стало известно Главному управлению разведки Министерства обороны Украины, сообщается на сайте ведомства. Защитники отметили, что оккупанты не только пытаются нанести потери украинской армии, но и деморализовать наших воинов.

"Командование российских оккупационных войск продолжает активно применять снайперов на передовых позициях соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ вдоль всей линии соприкосновения, в том числе с выходом снайперских пар в "серую зону". Указанные меры противник проводит с целью деморализации личного состава подразделений Объединенных сил, нанесения потерь и провоцирования ответного огня", – говорится в сводке.

Кроме того, для реализации своих замыслов российское оккупационное командование привлекает дополнительные снайперские пары ВС РФ, которые не относятся к штатным подразделениям 1, 2 АК и прибывают на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях с территории России через неконтролируемые Украиной участки границы.

Ситуация в зоне ООС состоянию на 19 июня (инфографика – сайт Минобороны Украины)
Сайт Минобороны Украины

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