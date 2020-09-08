Разведка ВСУ узнала о больших потерях террористов

Виктория Довгань Расследования 17:11, 8.09.2020 Обновлено: 17:11, 8.09.2020

С начала сентября, несмотря на перемирие, террористы на Донбассе безвозвратно потеряли уже более 10 человек личного состава и две единицы военной техники.

Об этом стало известно Главному управлению разведки Минобороны Украины, сообщила пресс-служба ведомства. Отмечается, что причиной роста количества потерь в передовых подразделениях оккупантов является нарушение мер безопасности и подрывы на собственных минах.

В то же время командование оперативной группировки российско-оккупационных войск использует введен режим прекращения огня для наращивания инженерного оборудования передовых позиций почти по всей линии разграничения.

Так, в течение 31 августа – 6 сентября противник осуществлял интенсивные меры по сооружению новых окопов и блиндажей на Новоайдарском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Торецком, Кураховском и Волновахском направлениях. Кроме того, террористы продолжали установку минно-взрывных заграждений с использованием противопехотных и противотанковых мин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • с начала действия перемирия на Донбассе 27 июля и до 12 августа российские террористы "Л/ДНР" понесли потери в количестве девяти человек убитыми и 15 ранеными.

  • Все они небоевые, ведь украинские воины добросовестно соблюдают меры полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

  • Причиной постоянных смертей в рядах оккупантов является неосторожное обращение с оружием, ДТП, подрыв на неизвестных взрывчатых устройствах на своих позициях, а также самоубийства, алко- и наркозависимость.

  • Напомним, что бывший главарь террористов "ДНР" Александр Бородай, который угрожал "взять Киев" с "добровольцами", также признал, что ряды оккупантов постоянно несут существенные потери.

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