Разведка ВСУ узнала о больших потерях террористов

С начала сентября, несмотря на перемирие, террористы на Донбассе безвозвратно потеряли уже более 10 человек личного состава и две единицы военной техники.

Об этом стало известно Главному управлению разведки Минобороны Украины, сообщила пресс-служба ведомства. Отмечается, что причиной роста количества потерь в передовых подразделениях оккупантов является нарушение мер безопасности и подрывы на собственных минах.

В то же время командование оперативной группировки российско-оккупационных войск использует введен режим прекращения огня для наращивания инженерного оборудования передовых позиций почти по всей линии разграничения.

Так, в течение 31 августа – 6 сентября противник осуществлял интенсивные меры по сооружению новых окопов и блиндажей на Новоайдарском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Торецком, Кураховском и Волновахском направлениях. Кроме того, террористы продолжали установку минно-взрывных заграждений с использованием противопехотных и противотанковых мин.

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