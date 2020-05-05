Разведка узнала о готовящейся переброске войск террористов на передовую

Командование российско-оккупационных войск на Донбассе готовится к ротации передовых подразделений.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, формируются тактические группы, которые планируется направить на передовую в первой половине мая, сообщается на сайте ведомства.

espreso.tv

"На базе первых мотострелковых батальонов соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК идет формирование тактических групп, которые предполагается направить на передовую во второй половине мая", – подчеркнули в разведке.

В то же время отмечается, что сроки проведения ротации могут быть перенесены из-за неудовлетворительного логистического обеспечения большинства из указанных подразделений, в том числе медицинским имуществом из-за его хищения.

"Это явление приобрело такой масштаб, что выявлены факты нехватки медицинских защитных средств с российской "гуманитарной помощи" и их реализации через сеть местных аптек даже стали предметом служебного расследования", – добавили в ГУР.

Между тем в штабе ООС уточнили, что террористы 5 мая шесть раз нарушили режим прекращения огня, применив запрещенные минскими соглашениями 82-мм минометы, а также гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие. ВСУ нанесли ответные удары.

Потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов нет.

Ситуация в зоне ООС по состоянию на 5 мая Минобороны

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 мая один украинский военный получил ранения в результате обстрелов российских оккупантов на Донбассе. Всего террористы 12 раз обстреляли позиции ВСУ. В ответ на их действия ликвидирован один российский оккупант и по крайней мере двое ранены. Также был уничтожен военный грузовик противника.

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