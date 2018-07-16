Разведка подтверждала: Порошенко рассказал о планах стратегов "русского мира" по Мариуполю

Россия планировала захватить Мариуполь и пробить сухопутную дорогу в аннексированный Крым.

Об этом заявил президент Петр Порошенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"В головах российских стратегов "русского мира" захват Мариуполя и пробитие дороги по суше на Крым всегда оставалось приоритетом. Разведка это постоянно подтверждала", - сказал он.

Порошенко отметил, что в 2014 году приезжал в освобожденный Мариуполь и общался с местными жителями.

"Главный вопрос был: "Вы нас не отдадите?". Я сказал, что буду бок о бок с ними", - рассказал он.

В следующий раз президент приезжал в Мариуполь после обстрела российскими войсками в январе 2015 года из РСЗО "Град", когда погибло много мирных граждан.

"И говорил, что мы остановим наступление. Мы сконцентрировали там достаточное количество подразделений ВСУ и не собираемся отдавать украинскую землю. Это кто - шахтеры, профсоюзы обстреливали нас тогда из систем залпового огня? Это кто - фермеры убивали украинцев? Нет. Это были регулярные вооруженные силы Российской Федерации", - заявил глава государства.

Он также прокомментировал захват российскими пограничниками кораблей в Керченском проливе и Азовском море.

"Мы не будем мириться с незаконным захватом украинских и иностранных кораблей, движущихся в направлении украинских портов, в том числе Мариуполя, для того, чтобы остановить горно-металлургический комплекс, работающий на Донбассе", - отметил президент.

Порошенко добавил, что дал необходимые приказы министру обороны, начальнику Генерального штаба, командующему ВМС, чтобы были приняты достаточные меры для прекращения нарушения закона и остановки российских провокаций на море.

"Мы не будем с этим мириться. Если мы украинцы не защитим нашу землю, ее никто не защитит", - подчеркнул глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля Петр Порошенко, выступая перед участниками многонациональных международных учений Sea Breeze 2018 в Одессе, заявил, что Россия может атаковать Мариуполь с Азовского моря.