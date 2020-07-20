Разведка озвучила масштабное количество военных и техники РФ на Донбассе

На оккупированных районах Луганской и Донецкой областей сосредоточено огромное количество техники Российской Федерации.

Конфигурация российских оккупационных войск остается без особых изменений с января 2016 года. Об этом в интервью "Сегодня" рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

"Созданы и действуют первый и второй армейские корпуса, штатная численность которых около 35,5 тыс. человек, 480 танков, 860 боевых бронированных машин, 940 артиллерийских систем и минометов, около 200 РСЗО", – перечислил он.

По его словам, с 2016 года в ОРДЛО произошло усиление артиллерии – дополнительно были завезены противотанковые комплексы, артиллерийские системы. При этом украинская разведка постоянно фиксирует поддержание Россией на Донбассе количества вооружения и его боевой готовности.

"К примеру, наши бойцы уничтожили две САУ противника, и однозначно вскоре с территории России будут доставлены новые артустановки", – утверждает Скибицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в зоне ООС на Донбассе наблюдается обострение, поддерживаемые РФ войска стягивают технику. Так, в отчете СММ ОБСЕ зафиксировали наличие на оккупированных территориях 11 танков Т-64 и 152 миллиметровую самоходную гаубицу 2С5 "Гиацинт С" российских террористов.