Разведения войск зимой не будет: в ОС делали важное заявление

Разведение сил и средств на новых участках Донбасса из-за погодных условий в зимнее время невозможно.
Об этом заявил заместитель командующего операции Объединенных сил Богдан Бондарь, пишут "Новости Донбасса". По словам военных, проблема, в частности, возникнет с ликвидацией минных заграждений.
dialog.ua
"Мы входим в такой период, что погодные условия не всегда нам будут позволять подготовить новые позиции. Кроме того, если будет мороз, то запрещено убирать минно-взрывные ограждения. То есть мы не можем проводить разминирование в мороз — это запрещено протоколом", — заявил представитель военных.
Напомним, сегодня в полдень началось разведение войск в районе Петровского. Украинские военные и боевики "ДНР" должны перенести свои позиции на этом участке на километр вглубь.
Как писал OBOZREVATEL:
Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию конфликта на Донбассе вслед за Золотым согласовала дату разведения сил в Петровском.
Разведение должно было стартовать 4 ноября.
1 ноября министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о пересмотре даты отвода войск в районе населенного пункта Петровское Донецкой области. Причиной стал обстрел, который зафиксировали на этом участке.
Представители "Л/ДНР" устроили провокацию, заявив, что готовы к отводу войск у Петровского.
Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо подтвердил, что разведение сил в районе Петровского начнется 8 ноября.
В ответ на это главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил представителям СММ ОБСЕ о готовности начать разведение 9, а не 8 ноября. Также он призвал украинскую сторону "проявить здравый смысл" в этом вопросе.
Позже Пушилин заявил, что в случае появления украинской полиции и Нацгвардии в зоне разведения войск, также зеркально и симметрично на этих территориях будут присутствовать представители силовых ведомств "ДНР".
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