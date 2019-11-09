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9 ноября • обновлено в 14:37
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Разведения войск зимой не будет: в ОС делали важное заявление

1.4т Читать материал на украинском

Разведение сил и средств на новых участках Донбасса из-за погодных условий в зимнее время невозможно.

Об этом заявил заместитель командующего операции Объединенных сил Богдан Бондарь, пишут "Новости Донбасса". По словам военных, проблема, в частности, возникнет с ликвидацией минных заграждений.

Разведения войск зимой не будет: в ОС делали важное заявление

dialog.ua

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"Мы входим в такой период, что погодные условия не всегда нам будут позволять подготовить новые позиции. Кроме того, если будет мороз, то запрещено убирать минно-взрывные ограждения. То есть мы не можем проводить разминирование в мороз — это запрещено протоколом", — заявил представитель военных.

Напомним, сегодня в полдень началось разведение войск в районе Петровского. Украинские военные и боевики "ДНР" должны перенести свои позиции на этом участке на километр вглубь.

Как писал OBOZREVATEL:

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Донбасс
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Дудко Олег
Дудко Олег
Летом тоже нельзя, трава мешает.
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
А еще лучше совсем прекратить это бесполезное и даже вредное занятие
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семенов Александр
семенов Александр
Цэпэрэмога, Путен у паници!!!
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
семенов Александр, пиши по-русски, Б.дло!
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семенов Александр
семенов Александр
, Потрэбуймо дпомогы- Агрэсии нэ проявляймо!!!
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