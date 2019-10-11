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11 октября • обновлено в 13:23
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Разведения сил не будет? Генерал допустил срыв договоренностей на Донбассе

5.4т Читать материал на украинском

Экс-заместитель главы СБУ, председатель Союза офицеров Украины, генерал-лейтенант Александр Скипальский заявил, что разведение сил на Донбассе не состоится.

"Нельзя верить заявлениям России по разведению сил, они не соответствуют действительности", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

Генерал убежден: Кремль не заинтересован в этом шаге как по причине сегодняшней ситуации на востоке Украины, так и по историческим причинам.

Кремль не заинтересован в этом шаге

Кремль не заинтересован в этом шаге

"Так называемые первый и второй армейские корпуса "ДНР" и "ЛНР" созданы Россией, вооружены Россией, и по сей день вооружаются Россией", – подчеркнул он.

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Кроме того, "история России нескольких столетий доказала: они готовы говорить любую ложь, лишь бы получить выгоду", – заметил Скипальский.

Исходя из этого, он назвал "иллюзорными" любые попытки договориться по Донбассу с президентом России Владимиром Путиным и призвал президента Украины Владимира Зеленского осознать этот факт.

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно, какие населенные пункты Донбасса окажутся в "серой зоне" в результате разведения сил.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Минские договоренности
Персона
Александр Скипальский
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Новости ДНР Новости ЛНР
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Ждем отчета ОБСЕ
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Какая бредятина
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Всё было готово к разведению, но приехала вооруженная толпа бандитов из девяностых и поставила на колени ВСУ вместе с их верховным главнокомандующим :))) Вот тебе и государство без монополии на насилие.
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