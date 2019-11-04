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4 ноября • обновлено в 15:34
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Разведение войск в Петровском: названа новая дата

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Отвод войск возле Петровского на Донбассе может стартовать 8 ноября. Однако это произойдет только при условии соблюдения пророссийскими террористами режима тишины на протяжении семи дней.

Соответствующее заявление сделал командующий Операцией Объединенных сил Владимир Кравченко, сообщает Интерфакс-Украина.

Отвод войск на Донбассе

Отвод войск на Донбассе

"Корреспондент"

"Мы уже предоставили письмо ОБСЕ, 7-го приступаем, 8-го практически "разводимся". Если не будет нарушения режима тишины", – сказал он на брифинге в Краматорске.

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В свою очередь руководитель украинской стороны СЦКК, полковник Александр Борщевский отметил, что поскольку последние обстрелы на участке Богдановка – Петровское были зафиксированы 30 октября, то, при условии соблюдения семидневного срока без обстрелов, 7 ноября должна произойти верификация установления режима тишины, и с 12:00 8 ноября Вооруженные силы Украины смогут начать практические меры по разведению сил и средств.

Напомним, террорристы "ДНР" 4 ноября в 12:00 выпустили в небо сигнальную белую ракету в знак готовности начать процесс разведения войск на участке Петровское –Богдановка. В свою очередь, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение войск у Петровского не началось из-за нарушения семидневного режима прекращения огня на соответствующем участке.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 ноября министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о пересмотре даты отвода войск в районе населенного пункта Петровское Донецкой области. Причиной стал обстрел, который зафиксировали на этом участке.

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Темы
Отвод войск на Донбассе Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Персона
Владимир Кравченко
Место
Украина
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