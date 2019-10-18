Разведение войск сорвано: в Минобороны сделали заявление

Разведение сил на Донбассе откладывается еще на неделю из-за того, что террористы обстреляли участок разведения у Золотого.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк во время часа вопросов правительству в Верховной Раде. Он подчеркнул, что отсутствие обстрелов в течение 7 дней является главной предпосылкой для начала процесса.

"Сейчас это условие не соблюдается той стороной — бандформированиями, которые продолжают обстрелы регулярно. В частности, вчера мы имели обстрел в районе разведения у Золотого", — сказал Загороднюк.

Прекращение огня должна зафиксировать миссия ОБСЕ.

Разведение войск на Донбассе УНИАН

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