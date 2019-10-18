Разведение войск сорвано: в Минобороны сделали заявление

Разведение сил на Донбассе откладывается еще на неделю из-за того, что террористы обстреляли участок разведения у Золотого.
Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк во время часа вопросов правительству в Верховной Раде. Он подчеркнул, что отсутствие обстрелов в течение 7 дней является главной предпосылкой для начала процесса.
"Сейчас это условие не соблюдается той стороной — бандформированиями, которые продолжают обстрелы регулярно. В частности, вчера мы имели обстрел в районе разведения у Золотого", — сказал Загороднюк.
Прекращение огня должна зафиксировать миссия ОБСЕ.
Разведение войск на Донбассе
УНИАН
Как писал OBOZREVATEL:
О достижении договоренностей по разведению войск в Петровском и Золотом первым сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге.
Отвод войск состоится в рамках реализации плана мирного урегулирования, известного как "формула Штайнмайера". После разведения сил ожидается проведение выборов в ОРДЛО.
Ранее разведение войск, а также демонтаж укрепленных позиций произошли в Станице Луганской.
В Минобороны назвали условие разведения войск – соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение семи дней.
Жители Донбасса в панике и не поддерживают отвод украинских войск, который согласовали на переговорах в Минске.
7 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что отвод сил в районе Петровского и Золотого на Донбассе отложен, поскольку были нарушения перемирия.
После этого боевики регулярно обстреливали участки разведения сил.
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