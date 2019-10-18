Главная Новости
18 октября • обновлено в 11:48
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Разведение войск сорвано: в Минобороны сделали заявление

1.9т Читать материал на украинском

Разведение сил на Донбассе откладывается еще на неделю из-за того, что террористы обстреляли участок разведения у Золотого.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк во время часа вопросов правительству в Верховной Раде. Он подчеркнул, что отсутствие обстрелов в течение 7 дней является главной предпосылкой для начала процесса.

Новости
Разведение войск на Донбассе: названы два ключевых препятствия

"Сейчас это условие не соблюдается той стороной — бандформированиями, которые продолжают обстрелы регулярно. В частности, вчера мы имели обстрел в районе разведения у Золотого", — сказал Загороднюк.

Прекращение огня должна зафиксировать миссия ОБСЕ.

Разведение войск на Донбассе

Разведение войск на Донбассе

УНИАН

Как писал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Персона
Андрей Загороднюк
Место
Украина
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
21
7
Смешно
1
Интересно
4
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Автоматически встреча лидеров отодвигается))...сколько сдохнет за это время..украинцев
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Редкостные пи..дуны
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Разведение сил прежде всего не выгодно украинским наци. Вот они и устраивают провокации
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

ads pixel