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29 октября • обновлено в 21:45
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ОБСЕ обстрелов не увидело: в ООС объяснились из-за ситуации с Золотым

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Информация об обстрелах террористами "ЛНР" участка разведения сил и средств у Золотого-4 Луганской области не была подтверждена.

Об этом на странице в Facebook информирует пресс-служба ООС. Уточняется, что речь идет об обстреле 26 октября, который зафиксировали представители Объединенных сил, однако который не нашел подтверждения у СММ ОБСЕ.

Кроме того, 5 обстрелов 28 октября, которые российские оккупационные войска совершили из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов, АГС и стрелкового оружия в 5-километровой зоне возле участка разведения №2 (Золотое-4), состоялись вне зоны разведения.

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Иллюстрация. ООС на Донбассе

Иллюстрация. ООС на Донбассе

Соцсети

В пресс-штабе пояснили, что фиксацию обстрелов позиций Объединенных сил (и участков разведения в частности) проводит как украинская сторона, так и СММ ОБСЕ.

Фиксация провокаций последними проходит на основании информации с видеокамер миссии, расположенных на разных участках линии разграничения.

Как писал OBOZREVATEL:

  • Отвод войск в населенном пункте Золотое на Донбассе как украинская сторона, так и представители незаконной "Луганской народной республики" начали во вторник, 29 октября.

  • При этом помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что разведение войск в Золотом является шагом в подготовке к "нормандскому саммиту".

  • ТКГ в Минске согласовала также дату разведения войск в Петровском – после 7-дневного соблюдения режима тишины.

  • На отвод войск отреагировал президент Владимир Зеленский. "Прекрасно, прекрасно",– сказал он.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина Луганск
Теги
ОБСЕ Новости Донбасса Новости ЛНР ООС
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