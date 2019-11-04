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4 ноября • обновлено в 17:18
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Отвод войск на Донбассе: военный эксперт объяснил логику Зеленского

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Президент Владимир Зеленский и украинское руководство пытаются максимально задействовать на Донбассе инструменты Минских соглашений накануне готовящейся встречи в нормандском формате.

Об этом рассказал в эфире ObozTV военный эксперт Владислав Селезнев, комментируя отвод войск.

"Мне кажется, что логика украинской власти в следующем – наши руководители пытаются использовать весь имеющийся потенциал проведения дипломатических переговоров именно с позиции минского и нормандского формата", – заявил Селезнев.

Он выразил убеждение, что данная схема не сработает, поскольку президенту РФ Владимиру Путину "мало и Крыма, и отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

"Он хочет держать под действенным контролем всю Украину. И именно к этой цели он направляется. Путин всегда говорил – Россия играет вдолгую", – подчеркнул эксперт.

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"Сколько раз мы слышали из Офиса президента, что вот-вот должны состояться переговоры в нормандском формате? Крайнюю дату, которую я слышал – 15 ноября. Но успеют ли до этого времени развести силы и средства в Петровском наши подразделения и подразделения пророссийских боевиков – неизвестно. Состоится ли встреча в нормандском формате – также неизвестно", – отметил он.

Также Селезнев напомнил о событиях октября 2016 года, когда произошло первое разведение сил и средств в районе Золотого и Петровского.

"Тогда зеркально под контролем ОБСЕ пророссийские боевики и наши подразделения отошли на определенные расстояния – до километра от тех позиций, которые они занимали ранее. Со временем вследствие локальных боевых действий и наши подразделения, и подразделения боевиков вернулись на те же самые места. И Катериновка, которая в соответствии с планом разведения должна оказаться в серой зоне, определенное время пребывала под контролем украинских Вооруженных сил", – сказал военный эксперт.

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"Сейчас опять тот процесс начинается, но в первый раз это не сработало, потому что для того, чтобы держать эффективный контроль за тем или иным участком, силы, принимающие участие в конфликте, выбирают наиболее приемлемые в тактическом плане позиции. Наши подразделения и подразделения нашего врага соответствующим образом действовали и в результате вышли на такие позиции, когда расстояние между передними линиями обоих сторон составляет несколько сотен метров. Сейчас опять такая попытка предпринимается", – добавил он.

Отвод войск на Донбассе: военный эксперт объяснил логику Зеленского

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Персоны
Владимир Зеленский Владислав Селезнев
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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