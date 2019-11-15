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15 ноября • обновлено в 16:11
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В планах – 400 км: в "Слуге народа" рассказали, что будет с разведением на Донбассе

1.6т
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Несмотря на то, что Генеральный штаб ВСУ изучает перспективу отвода войск еще на 400 км фронта, пока перестановки ограничатся Станицей Луганской, Золотым и Петровским.

Такое заявление озвучил глава парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Завитневич в интервью ВВС.

"Что мне известно: развели в этих трех населенных пунктах – и все. Да, Генштаб изучает другие участки на 400 км фронта. Но никаких задач ни верховный главнокомандующий, ни министр, ни начальник Генштаба по другим участкам не ставили. Приказ четкий – три населенных пункта", – заверил он.

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Отвод войск на Донбассе

Отвод войск на Донбассе

"Ракурс"

Парламентарий подчеркнул, что далее Украина будет ждать встречи президента Владимира Зеленского с лидерами "нормандской четверки". И уже по ее результатам, скорее всего, будет приниматься решение о дальнейшем разведении войск.

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Отвод войск на Донбассе Война на Донбассе
Персоны
Александр Завитневич Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
нормандский формат Партия Слуга народа
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