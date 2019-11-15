В планах – 400 км: в "Слуге народа" рассказали, что будет с разведением на Донбассе

Несмотря на то, что Генеральный штаб ВСУ изучает перспективу отвода войск еще на 400 км фронта, пока перестановки ограничатся Станицей Луганской, Золотым и Петровским.

Такое заявление озвучил глава парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Украины от "Слуги народа" Александр Завитневич в интервью ВВС.

"Что мне известно: развели в этих трех населенных пунктах – и все. Да, Генштаб изучает другие участки на 400 км фронта. Но никаких задач ни верховный главнокомандующий, ни министр, ни начальник Генштаба по другим участкам не ставили. Приказ четкий – три населенных пункта", – заверил он.

Отвод войск на Донбассе "Ракурс"

Парламентарий подчеркнул, что далее Украина будет ждать встречи президента Владимира Зеленского с лидерами "нормандской четверки". И уже по ее результатам, скорее всего, будет приниматься решение о дальнейшем разведении войск.

Как писал OBOZREVATEL:

заместитель командующего Операции Объединенных сил Богдан Бондарь заявил, что разведение сил и средств на новых участках Донбасса из-за погодных условий в зимнее время невозможно.

В свою очередь президент России Владимир Путин выступил за разведение войск по всей линии фронта на оккупированном Донбассе.

Европейский союз увидел "обнадеживающие сигналы" в процессе разведения войск на Донбассе после завершения его очередного этапа возле Петровского и Богдановки.

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