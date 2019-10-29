Возможны диверсии и провокации из-за разведения войск: раскрыт план действий

В случае провокаций или диверсий противника в районе участка разведения сил и средств у Золотого Луганской области украинские военные готовы предоставить защиту гражданскому населению.
Об этом на брифинге в Краматорске во вторник, 29 октября, заявил командующий Операции объединенных сил на Донбассе Владимир Кравченко, передает "Интерфакс-Украина".
Он сообщил, что на этой территории "будут работать социальные службы, местные органы власти и военно-гражданские администрации".
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Во время процесса разведения сил и средств и после его окончания, как сказал командующий ООС, представители Нацигвардии и Государственной пограничной службы будут обеспечивать защиту населения и правопорядок.
В свою очередь советник министра внутренних дел Арсена Авакова Зорян Шкиряк на странице в Facebook отметил, что МВД Украины также будет ответственено за безопасность.
Шкиряк добавил, что 29 октября в районе Золотого начали работу усиленные патрули Нацполиции и Нацгвардии.
"Они сформированы из самых подготовленных правоохранителей, которые имеют большой боевой опыт участия в АТО-ООС в составе Добровольческих батальонов МВД и подразделениях ВСУ", – сказал он.
На КПВВ находятся и несут службу опытные пограничники, участники боевых действий, подчеркнул советник.
"Ситуация находится под полным контролем правоохранительных органов. На месте происшествия постоянно находится заместитель главы Нацполиции Вадим Троян, который непосредственно руководит и координирует работу наших подразделений в месте разведения сил", – сказал Шкиряк.
Как сообщал OBOZREVATEL:
О достижении договоренностей по разведению войск в Петровском и Золотом президент Владимир Зеленский сообщил 1 октября на брифинге.
Отвод войск состоится в рамках реализации плана мирного урегулирования, известного как "формула Штайнмайера". После разведения сил ожидается проведение выборов в ОРДЛО.
Ранее разведение войск, а также демонтаж укрепленных позиций произошли в Станице Луганской.
В Минобороны назвали условие отвода войск – соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение семи дней.
Жители Донбасса в панике и не поддерживают отвод украинских войск, который согласовали на переговорах в Минске.
7 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что отвод сил в районе Петровского и Золотого на Донбассе отложен, поскольку были нарушения перемирия.
16 октября Зеленский официально подтвердил, что Киев будет ждать 7 дней тишины и только тогда начнет отвод войск.
29 октября министр Пристайко заявил о начале разведения сил в Золотом. Данные подтвердили в штабе ООС.
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