Возможны диверсии и провокации из-за разведения войск: раскрыт план действий

В случае провокаций или диверсий противника в районе участка разведения сил и средств у Золотого Луганской области украинские военные готовы предоставить защиту гражданскому населению.

Об этом на брифинге в Краматорске во вторник, 29 октября, заявил командующий Операции объединенных сил на Донбассе Владимир Кравченко, передает "Интерфакс-Украина".

Он сообщил, что на этой территории "будут работать социальные службы, местные органы власти и военно-гражданские администрации".

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Во время процесса разведения сил и средств и после его окончания, как сказал командующий ООС, представители Нацигвардии и Государственной пограничной службы будут обеспечивать защиту населения и правопорядок.

В свою очередь советник министра внутренних дел Арсена Авакова Зорян Шкиряк на странице в Facebook отметил, что МВД Украины также будет ответственено за безопасность.

Шкиряк добавил, что 29 октября в районе Золотого начали работу усиленные патрули Нацполиции и Нацгвардии.

"Они сформированы из самых подготовленных правоохранителей, которые имеют большой боевой опыт участия в АТО-ООС в составе Добровольческих батальонов МВД и подразделениях ВСУ", – сказал он.

На КПВВ находятся и несут службу опытные пограничники, участники боевых действий, подчеркнул советник.

"Ситуация находится под полным контролем правоохранительных органов. На месте происшествия постоянно находится заместитель главы Нацполиции Вадим Троян, который непосредственно руководит и координирует работу наших подразделений в месте разведения сил", – сказал Шкиряк.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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