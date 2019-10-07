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7 октября • обновлено в 14:11
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Разведение войск на Донбассе: появились новые подробности

1.8т Читать материал на украинском

В Луганской области после разведения войск в районе населенного пункта Золотое украинские военные покинут территорию, где расположено около 120 домохозяйств.

Об этом рассказал в эфире ObozTV спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко. По его словам, после ухода ВСУ порядок на данной территории будут поддерживать силы Национальной полиции.

"Около 120 домовладений могут попасть в зону разведения сил. Когда военные отойдут на километр назад, 120 домов может оказаться в этой зоне, которая потребует усиленного внимания и присутствия полиции", – подчеркнул он.

Шевченко напомнил, что ранее в Станице Луганской около 70 домохозяйств попали в зону разведения сил: "С начала июля до начала октября у нас нет ведомостей, что там происходят какие-то плохие вещи. Это говорит о том, что полицейский сервис действует".

"Полиция будет нести службу при любых условиях, даже если военные будут разведены в соответствии с договоренностями на высших уровнях. Это все равно остается украинская территория, все равно там должен быть правоохранительный сервис. Он будет обеспечен силами Национальной полиции, они будут увеличены, в том числе количество пеших и автомобильных патрулей", – рассказал он.

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"Там будет штатное число правоохранителей плюс увеличенные силы за счет добавочных сил полиции Луганской области, а если надо, то и других регионов. Чтобы поддержать правопорядок, хватит", – добавил Шевченко.

Разведение войск на Донбассе: появились новые подробности

mvs.gov.ua

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Новости Луганска и Луганской области
Персона
Артем Шевченко
Место
Украина Луганск
Теги
Вооруженные силы Украины Национальная полиция Украины Новости Донбасса Министерство внутренних дел Украины
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филипп филипыч
филипп филипыч
теперь азовские нацики развернуться в золотом)
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