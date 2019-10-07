Разведение войск на Донбассе: появились новые подробности

В Луганской области после разведения войск в районе населенного пункта Золотое украинские военные покинут территорию, где расположено около 120 домохозяйств.
Об этом рассказал в эфире ObozTV спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко. По его словам, после ухода ВСУ порядок на данной территории будут поддерживать силы Национальной полиции.
"Около 120 домовладений могут попасть в зону разведения сил. Когда военные отойдут на километр назад, 120 домов может оказаться в этой зоне, которая потребует усиленного внимания и присутствия полиции", – подчеркнул он.
Шевченко напомнил, что ранее в Станице Луганской около 70 домохозяйств попали в зону разведения сил: "С начала июля до начала октября у нас нет ведомостей, что там происходят какие-то плохие вещи. Это говорит о том, что полицейский сервис действует".
"Полиция будет нести службу при любых условиях, даже если военные будут разведены в соответствии с договоренностями на высших уровнях. Это все равно остается украинская территория, все равно там должен быть правоохранительный сервис. Он будет обеспечен силами Национальной полиции, они будут увеличены, в том числе количество пеших и автомобильных патрулей", – рассказал он.
"Там будет штатное число правоохранителей плюс увеличенные силы за счет добавочных сил полиции Луганской области, а если надо, то и других регионов. Чтобы поддержать правопорядок, хватит", – добавил Шевченко.
mvs.gov.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
О достижении договоренностей по разведению войск в Петровском и Золотом первым сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге. Отвод войск состоится в рамках реализации плана мирного урегулирования, известного как "формула Штайнмайера". После разведения сил ожидается проведение выборов в ОРДЛО.
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