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16 октября • обновлено в 17:15
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Разведение войск на Донбассе: названы два ключевых препятствия

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В разведении войск на Донбассе сегодня не заинтересованы ни лидеры террористов "Л/ДНР", ни та часть украинского общества, которая выступает против капитуляции.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV бывший глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, комментируя ситуацию на востоке Украины.

По его словам, события на Донбассе показывают, что разведения войск не хотят в первую очередь боевики ОРДЛО и россияне.

Жебривский напомнил, что в Петровском в 2016 году уже была предпринята подобная попытка, но она провалилась из-за несоблюдения террористами "Л/ДНР" режима тишины.

"В Петровском уже забыли, когда стреляли. Но как только заявили, что будет разведение, мы сегодня получили обстрелы боевиков ОРДЛО и россиян в том районе. Так же и в Золотом – постоянные обстрелы", – отметил экс-чиновник.

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Жебривский добавил, что на оккупированной территории лидеры боевиков получили власть, о которой не мечтали, и сегодня они боятся ее потерять.

"Мог ли МММщик стать целым руководителем хотя бы части Донецкой области с такими большими городами, как Донецк, Енакиево, Макеевка, Харцызск? Или другие люди, которые тоже были никем? Пасечник – предатель, который служил в СБУ, до полковника не дослужился. Контролировать Луганск, Алчевск и другие населенные пункты – об этом он даже мечтать не мог. Сегодня отдать все просто так они не хотят, им это не надо. Поэтому и обстрелы будут", – заявил бывший глава ДонОВГА.

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Он подчеркнул, что на подконтрольной Украине территории есть еще один "предохранитель" против разведения войск. А также напомнил об акции протеста против капитуляции 6 октября на киевском Майдане и шествии, которое было 14 октября.

"Боевики не хотят и украинское общество не готово. Я думаю, разведение – мертворожденный ребенок", – заявил Жебривский.

Разведение войск на Донбассе: названы два ключевых препятствия

facebook.com/pressjfo.news

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы сорвали разведение войск в Петровском и Золотом. Они отказываются от соблюдения 7-дневного режима тишины и размещают на передовой танки и минометы.

На переговорах в Минске 15 октября Украина предложила развести войска еще в 4 районах Донбасса, помимо уже согласованных Золотого и Петровского.

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Павел Жебривский
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Новости ДНР Новости ЛНР
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Карпов Стас
Карпов Стас
Против разведения войск менее 1,5% граждан страны, и это меньшинство при финансовой поддержке штатов рулит политикой Президента!
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