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10 февраля • обновлено в 00:20
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Министр обороны раскрыл новую тактику по разведению войск на Донбассе

2.3т
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Украинская сторона ведет переговоры о трех новых точках разведения войск на Донбассе.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил министр обороны Андрей Загороднюк. Он отметил, что точки будут иметь гуманитарную составляющую.

Пока неизвестно, когда именно будет новое разведение, уточнил министр, пояснив, что это зависит от Минских договоренностей.

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"Когда они договорятся, тогда и будет. Здесь ситуация не зависит от одной стороны", – сказал Загороднюк.

Украина договаривается о новом разведении сил на Донбассе

Украина договаривается о новом разведении сил на Донбассе

Коллаж

"Не факт, что будет договоренность такая. Конечно, та сторона может предлагать какие-то участки, которые нам не подходят. Но в таком случае мы на них не пойдем", – подчеркнул он.

Загороднюк добавил, что разведение имеет смысл с гуманитарной точки зрения: это улучшает экономическую ситуацию и "оживляет те депрессивные регионы". В качестве позитивного примера он привел разведение в Станице Луганской.

Андрей Загороднюк

Андрей Загороднюк

Радио Свобода

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Отвод войск на Донбассе
Персона
Андрей Загороднюк
Место
Украина
Теги
Министерство обороны Украины Новости ЛНР Донбасс Новости Донбасса переговоры по Донбассу Новости ДНР
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
У министра секреты не держатся, что в жопе вода во время клизмы.
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