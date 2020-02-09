Министр обороны раскрыл новую тактику по разведению войск на Донбассе

Украинская сторона ведет переговоры о трех новых точках разведения войск на Донбассе.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил министр обороны Андрей Загороднюк. Он отметил, что точки будут иметь гуманитарную составляющую.

Пока неизвестно, когда именно будет новое разведение, уточнил министр, пояснив, что это зависит от Минских договоренностей.

"Когда они договорятся, тогда и будет. Здесь ситуация не зависит от одной стороны", – сказал Загороднюк.

Украина договаривается о новом разведении сил на Донбассе Коллаж

"Не факт, что будет договоренность такая. Конечно, та сторона может предлагать какие-то участки, которые нам не подходят. Но в таком случае мы на них не пойдем", – подчеркнул он.

Загороднюк добавил, что разведение имеет смысл с гуманитарной точки зрения: это улучшает экономическую ситуацию и "оживляет те депрессивные регионы". В качестве позитивного примера он привел разведение в Станице Луганской.

Андрей Загороднюк Радио Свобода

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