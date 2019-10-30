Разведение сил на Донбассе: появилась реакция НАТО

НАТО приветствует меры по разведению сил в районе населенного пункта Золотое Луганской области.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Одессе, напомнив об ответственности России за имплементацию Минских соглашений, передает "Интерфакс-Украина".
"Мы приветствуем все действия по разведению, которые направлены на мирное урегулирование конфликта. Мы увидели определенные прогресс в Станице Луганской и хотели, чтобы этот пример наследовался", - сказал он.
Йенс Столтенберг
Радио Свобода
Генсек уточнил, что многое предстоит сделать для мирного урегулирования, поскольку режим прекращения огня по-прежнему нарушается, а наблюдатели СММ ОБСЕ не всегда имеют полный доступ к территории Донбасса.
"Мы в НАТО подчеркиваем, что Россия несет четкую ответственность за имплементацию Минских соглашений. В частности, она должна вывести все войска с территории восточной Украины и прекратить дестабилизацию Украины", - отметил Столтенберг.
Как сообщал OBOZREVATEL:
министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, общаясь с журналистами в Мариуполе, заявил, что украинская сторона 29 октября начала отвод войск в населенном пункте Золотое на Донбассе.
Однако в штабе ООС сначала опровергли слова Пристайко о начале разведения войск в Золотом на Донбассе, сообщив о новых нарушениях режима прекращения огня со стороны террористов.
Позже штаб ООС все же опубликовал официальное подтверждение начала отвода войск вблизи Золотого. Также появилось уточнение о том, что обстрел, о котором сообщалось накануне, якобы состоялся не в зоне разведения сил и средств.
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