Разведение сил на Донбассе: появилась реакция НАТО

НАТО приветствует меры по разведению сил в районе населенного пункта Золотое Луганской области.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Одессе, напомнив об ответственности России за имплементацию Минских соглашений, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы приветствуем все действия по разведению, которые направлены на мирное урегулирование конфликта. Мы увидели определенные прогресс в Станице Луганской и хотели, чтобы этот пример наследовался", - сказал он.

Йенс Столтенберг Радио Свобода

Генсек уточнил, что многое предстоит сделать для мирного урегулирования, поскольку режим прекращения огня по-прежнему нарушается, а наблюдатели СММ ОБСЕ не всегда имеют полный доступ к территории Донбасса.

"Мы в НАТО подчеркиваем, что Россия несет четкую ответственность за имплементацию Минских соглашений. В частности, она должна вывести все войска с территории восточной Украины и прекратить дестабилизацию Украины", - отметил Столтенберг.

Как сообщал OBOZREVATEL:

министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, общаясь с журналистами в Мариуполе, заявил, что украинская сторона 29 октября начала отвод войск в населенном пункте Золотое на Донбассе.

Однако в штабе ООС сначала опровергли слова Пристайко о начале разведения войск в Золотом на Донбассе, сообщив о новых нарушениях режима прекращения огня со стороны террористов.

Позже штаб ООС все же опубликовал официальное подтверждение начала отвода войск вблизи Золотого. Также появилось уточнение о том, что обстрел, о котором сообщалось накануне, якобы состоялся не в зоне разведения сил и средств.

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