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30 октября • обновлено в 14:54
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Разведение сил на Донбассе: появилась реакция НАТО

1.1т Читать материал на украинском

НАТО приветствует меры по разведению сил в районе населенного пункта Золотое Луганской области.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Одессе, напомнив об ответственности России за имплементацию Минских соглашений, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы приветствуем все действия по разведению, которые направлены на мирное урегулирование конфликта. Мы увидели определенные прогресс в Станице Луганской и хотели, чтобы этот пример наследовался", - сказал он.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Радио Свобода

Генсек уточнил, что многое предстоит сделать для мирного урегулирования, поскольку режим прекращения огня по-прежнему нарушается, а наблюдатели СММ ОБСЕ не всегда имеют полный доступ к территории Донбасса.

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"Мы в НАТО подчеркиваем, что Россия несет четкую ответственность за имплементацию Минских соглашений. В частности, она должна вывести все войска с территории восточной Украины и прекратить дестабилизацию Украины", - отметил Столтенберг.

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Темы
Война на Донбассе Отвод войск на Донбассе
Персона
Йенс Столтенберг
Место
Украина
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