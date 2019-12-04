Разведение отменяется? Террористы устроили "минную войну" на Донбассе

Террористы "Л/ДНР" продолжают заминировать территории на Донбассе, что неподконтрольны Украине.

Об этом в Facebook рассказал военный эксперт, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

При этом он отметил, что на обозначенных участках местности, где состоялось разведения войск, продолжается разминирование местности, демонтаж инженерных и фортификационных сооружений.

"Однако, на ряде других участков, командование оккупационных войск продолжает ведение так называемой "минной войны". В частности, отмечается скрытое минирование силами РДГ (разведывательно-диверсионных групп) противника участков местности, как на нейтральной полосе, так и в непосредственной близости от позиций наших передовых подразделений", – пояснил Машовец.

Война на Донбассе KP.UA

Как сообщал OBOZREVATEL, Константин Машовец сообщил, что российские оккупационные войска на Донбассе поставили боевые задачи на 2020 год.

Также Россия по железнодорожным путям отправляет в сторону Украины эшелоны с танками.

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