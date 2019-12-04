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4 декабря • обновлено в 12:54
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Разведение отменяется? Террористы устроили "минную войну" на Донбассе

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Террористы "Л/ДНР" продолжают заминировать территории на Донбассе, что неподконтрольны Украине.

Об этом в Facebook рассказал военный эксперт, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

При этом он отметил, что на обозначенных участках местности, где состоялось разведения войск, продолжается разминирование местности, демонтаж инженерных и фортификационных сооружений.

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"Однако, на ряде других участков, командование оккупационных войск продолжает ведение так называемой "минной войны". В частности, отмечается скрытое минирование силами РДГ (разведывательно-диверсионных групп) противника участков местности, как на нейтральной полосе, так и в непосредственной близости от позиций наших передовых подразделений", – пояснил Машовец.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

KP.UA

Как сообщал OBOZREVATEL, Константин Машовец сообщил, что российские оккупационные войска на Донбассе поставили боевые задачи на 2020 год.

Также Россия по железнодорожным путям отправляет в сторону Украины эшелоны с танками.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Война на Донбассе
Персона
Костянтин Машовець
Место
Украина
Теги
Донбасс Информационное сопротивление террористы "ДНР"
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Не минируют, а изолируют усраинский гадюшник от внешнего мира.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Опять будут рога и копыта от ВСУшного скота.
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Достаточно открыть любой учебник истории, чтобы сделать объективный вывод - всякая во,йна с русскими оборачивается огромными потерями и позорным поражением для тех, кто решил с ними воевать. Это хорошо понимают даже пинд/осы, которые для во,йны с Россией ищут не обременённые умом народы, в данном случае украинцев. Это неприятно слышать и также неприятно говорить.., НО ЭТО ФАКТ.
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