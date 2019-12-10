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10 декабря • обновлено в 12:07
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Разведение отменяется? На Донбасс прибыли российские военные

1.9т
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На Донбассе на участке разведения войск около Станицы Луганской появились представители вооруженных формирований в камуфляже российского образца.

Боевики носят нарукавники с повязкой "СЦКК-JCCC", однако данная символика в составе СЦКК (Совместный центр по контролю и координации) не используется, сообщили в пресс-центре ООС.

"В соответствии с пунктом 8 Рамочного решения по завершению разведения сил военнослужащие Вооруженных Сил Украины, а также представители вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины ни при каких обстоятельствах не могут находиться на участках разведения, пребывание на которых разрешено только офицерам СЦКК", – говорится в сообщении.

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В штабе ООС отметили, что пребывание лиц, якобы представителей СЦКК, на участке разведения нарушает Минские договоренности.

Кроме того, в декабре 2017 года офицеры вооруженных сил РФ в одностороннем порядке прекратили свою деятельность в составе СЦКК и покинули Украину. Представителей "ЛДНР" в составе СЦКК нет.

Российские войска на Донбассе

Российские войска на Донбассе

Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, по итогу встречи в "нормандском формате" было принято решение по разведению сил на Донбассе.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Донбасс ООС
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фил филька
фил филька
а почему в официальных документах нет ни слова о формированиях рф? есть только формирования ордл и всу. где блеать рашка, а обоссаный обос?
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3
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Можно фото российских военных? Или опять плёнка кончилась?))))
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4
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Хо Хол, А ну да)))) прости обоз что не поверил)
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2
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Хо Хол
Хо Хол
Захаров Дмитрий, ну вон же на фото шеврон РФ. Зачем обозу врать?
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3
0
Хо Хол
Хо Хол
Xpюканы, вам дали распоряжение отвести войска - приступайте и поменьше болтовни.
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