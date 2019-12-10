Разведение отменяется? На Донбасс прибыли российские военные

На Донбассе на участке разведения войск около Станицы Луганской появились представители вооруженных формирований в камуфляже российского образца.

Боевики носят нарукавники с повязкой "СЦКК-JCCC", однако данная символика в составе СЦКК (Совместный центр по контролю и координации) не используется, сообщили в пресс-центре ООС.

"В соответствии с пунктом 8 Рамочного решения по завершению разведения сил военнослужащие Вооруженных Сил Украины, а также представители вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины ни при каких обстоятельствах не могут находиться на участках разведения, пребывание на которых разрешено только офицерам СЦКК", – говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что пребывание лиц, якобы представителей СЦКК, на участке разведения нарушает Минские договоренности.

Кроме того, в декабре 2017 года офицеры вооруженных сил РФ в одностороннем порядке прекратили свою деятельность в составе СЦКК и покинули Украину. Представителей "ЛДНР" в составе СЦКК нет.

Российские войска на Донбассе Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, по итогу встречи в "нормандском формате" было принято решение по разведению сил на Донбассе.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал