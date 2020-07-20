Разведчик рассказал, сколько платят убийцам украинских воинов на Донбассе

Борис Бондарь Расследования 16:33, 20.07.2020 Обновлено: 16:33, 20.07.2020

Воюющие на Донбассе наемники из России зарабатывают в 5-10 раз больше, чем местные террористы.

Об этом рассказал в интервью Сегодня представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий. По его словам, в воинских формированиях оккупантов сложилась непростая ситуация.

“Ситуация там сложная: некомплект воюющих, проблемы с выплатами денег, нежелание воевать на передовой и рисковать своей жизнью. Есть факты дезертирства с оружием, есть факты недоверия к командирам-россиянам. Наемники из России получают в 5-10 раз больше, чем местные”, – сказал военный.

Размер зарплаты у оккупантов зависит от должности, которую занимают кадровые военнослужащие Вооруженных сил России или российские наемники.

“Для них выплаты начинаются с 45 тыс. российских рублей, а для местных – с 18 тыс. рублей”, – сообщил Скибицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, командование российских оккупационных войск под предлогом противодействия пандемии коронавируса внезапно отменило ротацию на Донбассе и оставило наемников в ОРДЛО, что вызвало волну дезертирства.

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