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Разведчик рассказал, сколько платят убийцам украинских воинов на Донбассе

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Расследования
2,7 т.
Разведчик назвал размеры зарплат российских наемников на Донбассе

Разведчик назвал размеры зарплат российских наемников на Донбассе. Радио Свобода

Воюющие на Донбассе наемники из России зарабатывают в 5-10 раз больше, чем местные террористы.

Об этом рассказал в интервью Сегодня представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий. По его словам, в воинских формированиях оккупантов сложилась непростая ситуация.

“Ситуация там сложная: некомплект воюющих, проблемы с выплатами денег, нежелание воевать на передовой и рисковать своей жизнью. Есть факты дезертирства с оружием, есть факты недоверия к командирам-россиянам. Наемники из России получают в 5-10 раз больше, чем местные”, – сказал военный.

Размер зарплаты у оккупантов зависит от должности, которую занимают кадровые военнослужащие Вооруженных сил России или российские наемники.

“Для них выплаты начинаются с 45 тыс. российских рублей, а для местных – с 18 тыс. рублей”, – сообщил Скибицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, командование российских оккупационных войск под предлогом противодействия пандемии коронавируса внезапно отменило ротацию на Донбассе и оставило наемников в ОРДЛО, что вызвало волну дезертирства.

УкраинаВойна на Донбассе
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