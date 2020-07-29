Разведчик из России "спалился" на Донбассе. Фотодоказательства

Алексей Титофф Расследования 12:02, 29.07.2020 Обновлено: 12:37, 29.07.2020

Кадровый российский военный Андрей Зорькин из 19-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ был замечен на территории временно оккупированного Донбасса.

Российский разведчик был идентифицирован благодаря фото из соцсетей, пишет Inform Napalm.

Россиянин публиковал снимки с оккупированного Донецка в октябре 2019 года. Также в июле 2020 года он выложил фото, где позади Зорькина можно заметить боевика с шевронами "ДНР".

Российский военный Андрей Зорькин на Донбассе
Inform Napalm
Российский военный Андрей Зорькин в Донецке
Inform Napalm

Помимо этого Зорькина отметили на фото, где он стоит на фоне баннера "Донецкая народная республика".

Мониторинг соцсетей российского военного показал, что Зорькин с 2015 года служит по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, а именно – в 19-й ОМСБр.

Зорькин с флагом военной разведки ВС РФ.
Inform Napalm
Зорькин с СС "Винторез"
Inform Napalm

Установлено, что Зорькин Андрей Сергеевич родился 27.04.1994 г. в городе Волгодонске Ростовской области. Судя по многим признакам (фото с флагом военной разведки, татуировка на шее с символом разведчиков – летучей мышью, фото со снайперской винтовкой для бесшумной стрельбы ВСС "Винторез", которая находится на вооружении российских подразделений специального назначения), Зорькин проходит службу в разведывательном батальоне или в батальоне специального назначения 19-й ОМСБр, входящей в состав 58-й армии ВС РФ.

Андрей Зорькин в российской военной форме
Inform Napalm
Андрей Зорькин в "ДНР"
Inform Napalm
Пистолет и вещевой мешок с шевроном "ДНР"
Inform Napalm

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская разведка доложила, что в зону боевых действий на оккупированную территорию Донбасса прибыли военнослужащие Вооруженных сил России, у которых был диагностирован COVID-19.

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