"Разве что продаст авто": Зайцева и Дронов шокировали родственников жертв ДТП циничностью

Родственники погибших и покалеченных в страшном ДТП на ул. Сумской в Харькове с Еленой Зайцевой и Геннадием Дроновым шокированы подачей апелляций. Адвокаты виновников и их клиенты при этом "забыли" о выплате компенсаций.

Об этом рассказал адвокат Дмитрий Марцонь, который представляет интересы родственников погибших Аллы и Анастасии Сокол, Нины Кобесовой и Натальи Умаевой, пишет "Сегодня". "Реагируют чрезвычайно плохо. Это опять заставит их ходить в суд, переживать все это горе, страдать. Такая перспектива никого не радует", – подчеркнул он.

Защитник также напомнил, что за выплату компенсаций до сих пор никто не брался. Защитники Зайцевой и Дронова даже не обращались к потерпевшим и их представителям.

Елена Зайцева и Геннадий Дронов Цензор.НЕТ

"Никаких выплат не было, никто к нам не обращался. Я даже у адвоката Дронова Сергея Перепелицы спрашивал, планируют ли что-то выплачивать. Мне ответили, что, если автомобиль продадут, тогда, может, что-то дадут, но не понятно, когда и кому. Никаких конкретных сроков и предложений", – пояснил Марцонь.

Несмотря на это, адвокаты потерпевших намерены бороться дальше.

"Мы не сложили руки. Мы сейчас готовим обращение по рассмотрению действий г-жи Федирко (нарколог) и следствия на факт того, что они фактически "похоронили" наркологическую экспертизу. Мы много раз об этом заявляли и будем дальше требовать, чтобы проверили эти действия на факт служебной халатности – почему так произошло. Наркология кивает на следователя, что, мол, он все запорол, а следователь кивает на наркологию. И, в итоге, никто ни в чем не хочет разбираться", – резюмировал адвокат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В октябре 2017 года на улице Сумской в Харькове машины Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись, после чего влетели в 11 пешеходов. В ДТП погибли шесть человек.

Зайцева утверждала, что не превышала скорость, однако экспертиза показала, что ее Lexus мчался со скоростью более 100 км/ч.

В январе 2019 года стало известно, что в Харькове могут закрыть автошколу, которая выдала права Елене Зайцевой.

Также суд отклонил ходатайство обвинения и защиты Елены Зайцевой, которые просили не привлекать результаты экспертизы в Днепре к делу.

Нарколог Федирко, которую разыскивали несколько месяцев, пришла в суд и заявила, что в крови Зайцевой были опиаты.

Киевский суд Харьковской области вынес приговор виновникам трагической аварии в Харькове. Алене Зайцевой и Геннадию Дронову дали по 10 лет лишения свободы.

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