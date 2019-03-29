"Развалил город!" В "ДНР" пожаловались на новый коллапс

В оккупированном Харцызске Донецкой области сложилась катастрофическая ситуация. Жители жалуются, что в этом виноват так называемый мэр Александр Левченко, который не имел опыта руководящей работы и развалил коммунальное хозяйство города.

"ДНРовцы поставили во главе Харцызска ПТУшника, который довел город до коллапса. Теперь мусор не убирают, транспорт работает с перебоями", — пишет журналист Денис Казанский в Twitter.

Также недовольные местной "властью" горожане публикуют в соцсетях фотографии переполненных мусорных баков и грязных дорог.

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Сторонник "ДНР" Роман Манекин, который в последние годы много критикует верхушку "республики", опубликовал письмо, полученное от жителей.

"Городской голова появился из ниоткуда на фоне происходящих событий по назначению руководства республики и совершенно не пользуется электоральной поддержкой населения. Впоследствии выяснилось, что образование у него — Зугрэсовское ПТУ. Но с его же слов, в 2014-м году, помимо активного участия в боевых действиях и руководства городом он еще успел поступить на заочное обучение и в 2018 году получил диплом. По факту 3 года городом правил студент-заочник. Бездарность правления градоначальника Харцызяне в полной мере ощутили на себе", — говорится в сообщении.

"Переломной точкой стала эта зима, когда на протяжении нескольких месяцев в городе не вывозился мусор и не чистились дороги. Город практически встал, городской транспорт пришел в негодность, поскольку по таким снежным валунам было невозможно передвигаться. Люди пешком преодолевали маршруты в самые отдаленные районы города и прилегающие поселки. Травматология ставила антирекорды. Ежедневно за помощью обращались 30-50 человек. Количество аварий на дорогах превысило статистику в десятки раз. В городских сообществах в интернете был шквал возмущений. Часть людей предлагали нести мусор к исполкому, часть и вовсе были за силовой вариант — вышвырнуть мэра и его свиту из исполкома", — добавили горожане.

ДНРовцы поставили во главе Харцызска ПТУшника, который довёл город до коллапса. Теперь мусор не убирают, транспорт работает с перебоями. Классика...https://t.co/aDJlqEqLWZ — Денис Казанський (@den_kazansky) 28 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в "ДНР" забили тревогу из-за пустых полок супермаркетов — они заполнены лишь на 10%.

Кроме того, в "республике" местные жители работают за $37-100 в месяц. Зарплат не хватает даже на необходимый набор продуктов.

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