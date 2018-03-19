"Развал неминуем": волонтер рассказал о единственном шансе для России

Агрессия России против Украины и остального мира может закончиться только в случае уничтожения имперского менталитета в России.

Об этом в интервью "Обозревателю" рассказал волонтер из США, один из основателей организации United Help Ukraine, Юрий Янковский. По его словам, основная проблема России в том, что она, по сути остается после Первой мировой войны единственной империей в мире. Хотя сама она этого и не признает.

При этом, по мнению волонтера, у России нет ничего, кроме идеи расширения территорий, и это мешает РФ стать нормальной цивилизованной страной и мешает жить всему миру.

"Россию к развалу всегда приводили, прежде всего, какие-то внутренние процессы, а не внешнее воздействие. В нынешних условиях роль катализатора может сыграть развал экономики. И он неминуем. Россия будет изолирована. Эта изоляция уже постепенно происходит", – отметил он.

Янковский также привел в качестве примера для россиян судьбу иракского диктатора Саддама Хусейна.

"Захватил Кувейт. Устроил свой "Кувейт наш!". Американцы очень быстро поставили его на место. В результате операции "Буря в пустыне" армия Саддама была разбита. Но иракцам, к сожалению, понадобилось еще целых 10 лет, чтобы понять: проблема их страны – в Саддаме. Когда они это поняли, они устранили его от власти. А еще через три года он был пойман и убит, а Ирак начал перестраиваться. К сожалению, поздно, и к сожалению, с огромными потерями среди гражданского населения.

Волонтер считает, что жители РФ должны понимать: чем быстрее они снесут режим Путина и чем скорее откажутся от имперской политики – тем быстрее их страна восстановится.

"И, возможно, народ России получит наконец шанс жить в нормальной цивилизованной стране", – подчеркнул он.

Как сообщал "Обозреватель", также волонтер рассказал о поддержке Украины в США.