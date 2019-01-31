''Разрушить страну изнутри'': Затулин проговорился о запасном плане войны против Украины

Депутат нелегитимной Госдумы России Константин Затулин заявил, что не менее эффективным, чем война, в Украине было бы воздействие на "российских соотечественников" и работа с пророссийскими политическими силами.

Это свидетельствует о том, что страна-агрессор не оставляет надежды разрушить Украину изнутри, отметил в своем видеоблоге на Youtube журналист Роман Цимбалюк (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Я не видел никакой перспективы в введении войск российских в Украину. Я видел другую перспективу — необходимость плотнее работать с политическими силами Украины, с нашими соотечественниками в Украине. Попробовать выйти на массы населения Украины через голову той самой украинской политической элиты, которая абсолютно предательна по отношению к украинско-российским отношениям. Вот этого мы не смогли обеспечить", — сказал Затулин на пресс-конференции одного из пропагандистских российских СМИ.

Константин Затуилн zatulin.ru

Цимбалюк проанализировал его речь и сделал вывод, что скандальный политик озвучил один из планов Кремля по ведению гибридной войны в Украине. Кроме того, журналист подчеркнул, что Затулин фактически признал следующий факт: Россия действительно имеет в Украине пятую колонну, занимающуюся дестабилизацией обстановки в стране.

"Константин Затулин противопоставляет введению российских войск работу с "соотечественниками". Тем самым подчеркивая, что "русские соотечественники", то есть по-простому у нас их называют нехорошим словом "вата", — для того, чтобы они разрушили нашу страну изнутри. Это вообще парадокс, потому как Россия позиционирует "российских соотечественников" исключительно как пятую колонну, которая должна разрушить страны, в которых они живут. Ну, естественно, во славу великой России", — объяснил Цибмалюк.

Война России против Украины "Антикор"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Затулин заявил, что Россию устроила бы только такая новая власть Украины, которая превратила бы ее в федерацию.

Также он пригрозил непризнанием Россией новоизбранного президента Украины из-за решения не открывать выборные участки в стране-агрессоре. Затулин назвал это симметричным ответом на позицию Украины, согласно которой Госдума считается нелегитимной из-за депутатов от аннексированного Крыма.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram